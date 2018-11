El señorito Don Juan

Noviembre es un mes dominado por la familiarización con el misterioso umbral de la muerte. El Don Juan Tenorio de José Zorrilla (1817-1893), era el drama de referencia que se representaba (ahora no tanto) en estas fechas; especialmente en Madrid, en donde siempre estuvo bien visto acudir a la contemplación de las braverías del caballero sevillano que atosigaba a una doña Inés; virgen destinada a ser mártir en otros brazos, por mor de su cuna y de sus próximos. Bien es verdad que también es el mes (hoy es el día) de San Alberto Magno, patrono de los estudiantes de Ciencias, el dominico bávaro que vivió a lo largo del siglo XIII, proclamado en 1931 por el papa Pío XI, doctor de la iglesia.

No es Don Juan una idea del poeta y dramaturgo vallisoletano, sino un mito con numerosos precedentes en la literatura española. Ni siquiera puede adjudicársele sin reservas al fraile mercedario Tirso de Molina (Fray Gabriel Téllez, 1579-1648), aunque sea el referente más claro y notable del mito: El burlador de Sevilla y convidado de piedra (1630), se anticipa en más de dos siglos al Don Juan de Zorrilla, publicado en 1844. Puestos a no alejarse de la necrofilia ambiental, no hay que perder de vista que la aparición estelar de Zorrilla se produce en el entierro del periodista Mariano José de Larra (1809-1837). "Ese vago clamor que rasga el viento/ es la voz funeral de una campana; / vano remedo del postrer lamento/ de un cadáver sombrío y macilento/ que en sucio polvo dormirá mañana", son los primeros versos del largo poema que leyó el joven y desconocido (entonces) poeta con la sana intención de darse a conocer. La oportunidad aprovechada era única y excepcional: Larra se había descerrajado un tiro en la sien, incapaz de soportar el desamor de Dolores Armiño; dos días atormentado lo condujeron al suicidio, tan sonado en los ambientes de la capital que la iglesia autorizó un entierro religioso que, en otro caso, habría sido imposible.

Se anuncia hoy -como se hizo el pasado año- en el Teatro Florida, de Algeciras, a las 20:30, una versión del Don Juan de Zorrilla, a cargo de esa admirable "Asociación Cultural Amigos del Teatro" que, con poco más de dos años de vida, está presidida por la no menos admirable y gentil Asunción García Jiménez. Conviene señalar que, curiosamente, el evento no se anuncia entre las "actividades previstas" por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras.