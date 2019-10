La salvaguarda del Campo de Gibraltar

Uno de los mayores escollos para un acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, como se está viendo en estos días, quizás finales, de la negociación, es la cuestión de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Pero, un tanto preterida en Europa, existe otra frontera o paso fronterizo entre los hasta ahora socios. La colonia de Gibraltar saldrá de la Unión Europea en el mismo momento que salga el Reino Unido y se convertirá, por tanto, en la única “frontera” británica con la Europa Continental.

Por todos es conocido las intensas relaciones económicas, laborales y sociales entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar así como la importancia que después del Brexit (con o sin acuerdo), éstas se sigan manteniendo aunque, posiblemente, de distinta manera.

La insistencia comunitaria es la asegurar la libre circulación de personas y mercancías en la isla irlandesa para que se siga respetando los Acuerdos del Viernes Santo de 1998 y el status quo entre las dos comunidades, la llamada salvaguarda o backstop.

Igualmente, es absolutamente necesario que también se articulen fórmulas de una “frontera blanda” entre la colonia británica y la comarca española del Campo de Gibraltar, tanto para los cerca de 10.000 trabajadores fronterizos, en la gran mayoría andaluces, como para los vecinos y los intercambios comerciales de ambos lados (aquí no se necesitaría tanta ingeniería normativa ya que Gibraltar está fuera de la Unión Aduanera), que sirva para mantener el difícil equilibrio social de una zona duramente golpeado por la última recesión económica.

El Gobierno Español consiguió en las negociaciones sobre el Acuerdo de Relaciones Futuras, que éste no incluya a Gibraltar y que nada se podrá acordar en la relación UE-Gibraltar si España no está de acuerdo. En base a ello, además, se firmó con el Reino Unido cuatro memorandos y un acuerdo internacional en temas tan importantes como ciudadanía, medioambiente, tabaco, cooperación policial y aduanera o fiscalidad.

En el primero de ellos, referente a los trabajadores fronterizos, se les garantizan todos sus derechos laborales, incluyendo sus beneficios sociales, que disfrutarán, y (ésta es una importante cautela) “en igualdad de condiciones que los locales, conforme al principio de no discriminación”. Aunque hay discrepancias sobre la validez de estos acuerdos en un Brexit no pactado; no para España, pero si, para las autoridades británicas y las gibraltareñas con declaraciones ambiguas y contradictorias. El ministro principal de Gibraltar ya avanzó que no serian válidos, seguramente por tacticismo político, aunque su representante en la Cuarta Comisión de la ONU, ahora, lo reivindica como éxito propio, lo que da idea de la esquizofrenia que rodea todo lo referente al Brexit.

De cualquier manera sí es muy buen comienzo y abre camino para acuerdos más complejos, como, por ejemplo el uso conjunto del aeropuerto.

En el Comité Europeo de las Regiones se han aprobados mociones relativas a los efectos del Brexit en las regiones comunitarias y en las que, a propuesta de la Junta de Andalucía, se destacaba especialmente la situación del Campo de Gibraltar y la ciudad fronteriza de La Línea.

Ciertamente, la Comisión Europea tiene previstas ayudas a las regiones más afectadas por el Brexit y recientemente ha informado de la movilización de 800 millones de euros procedentes del Fondo de Emergencia y Solidaridad para el caso, aun sin resolver definitivamente como así lo pone manifiesto la última “no votación” del Parlamento británico, de una retirada abrupta.

Además en el Parlamento de Andalucía se aprobó una proposición sobre la constitución de una AECT (Agrupación Europea de Cooperación Territorial) que, conformada por Ayuntamientos y representantes empresariales y sindicales de ambos lados de la Verja, se pueda convertir en un importante ente captador de inversiones y fondos comunitarios tan necesarios en la zona. Deberían proseguir, por tanto, las actuaciones ya iniciadas por el anterior Gobierno Andaluz y el Grupo Transfronterizo interesado en esta iniciativa.

Todo ello, junto con los planes de contingencias de los Gobiernos Central y Autonómico debe dar respuesta a las justas demandas de los campogibraltareños con un sólido paquete de medidas concernientes a las mejoras de las infraestructuras, al fomento de la FP dual para jóvenes y parados, a las ayudas a nuevas empresas, pymes y autónomos o a la muy solicitada creación de una zona franca similar a la de Ceuta.

En definitiva, con Brexit o sin Brexit, con acuerdo o sin acuerdo, el Campo de Gibraltar necesita de este Plan Integral, con participación de las Administraciones Locales, para que, entre otros motivos, la economía local y los trabajadores fronterizos dejen, de una vez, de ser rehenes de las negociaciones políticas y sea la base de un crecimiento económico y un bienestar social exigible e indispensable.