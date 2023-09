Esta semana es la vuelta a los centros educativos. Esto me ha hecho recordar que hay quien dice que tenemos jóvenes que “No saben hacer la O con un canuto”. Yo también los conozco, y a otros que hacen letras góticas con las dos manos.

El no saber hacer la O con un canuto es un fracaso personal pero también social. Vivimos en una sociedad en la que nos fijamos más en el envase que en el contenido, en el físico que en las capacidades. Seguramente esta situación influye en la educación. Me da la impresión de que todos, administración, profesionales, familias, estudiantes, estamos más preocupados por la nota que por el aprendizaje. Que no exista fracaso escolar es un gran objetivo. Pero el aprobado general es una falacia. Crear continuas adaptaciones, bajando los niveles, eliminando contenidos es engañarlos y engañarnos.

La educación es pilar de cualquier civilización, pero ahora parece que es la cenicienta. Un ejemplo claro son los pactos políticos donde poco se habla de educación si no es para la transmisión ideológica.

El agricultor cuando trabaja su tierra no le canta esperando que dé fruto. La tierra da frutos tras agacharse, quitar piedras, ararla, sembrarla, arrancar malas hierbas, pues en la educación lo mismo. Motivar constantemente sí, pero creando hábitos. Si no existe el esfuerzo, si no se trabaja la rutina, tendremos un bonito campo sin frutos. Por cierto, la lluvia del agricultor viene del cielo y en la educación de la familia.

Pensar en un cirujano al que se le mueren los pacientes, pero tras su intervención lo felicitamos porque se pone muy bien los guantes, o una arquitecta que se le caen todas sus casas, pero sus planos son de premio, o un electricista que elige muy bien su cableado, pero sus instalaciones no dan luz. En el colegio, como en la vida, se aprende de los errores, pero no se debe aplaudir el equívoco. Con este buenismo estamos rizando el rizo.

La educación es un gran puzle que depende de muchos elementos: profesionales, familia, sociedad, administración; por no entrar en la programación de aula, objetivos, currículo, contenidos, competencias, metodología, medios de enseñanza, evaluación y contexto. Pero de todos ellos el elemento clave es el alumnado. Cuando la primera preocupación del docente es administrativa, colocamos en segundo lugar al alumnado.

En educación los ayuntamientos tienen su responsabilidad. Me alegro de que sea el linense el que más invierta en educación, pero es triste que solo sea un 4,94%. Un aplauso para el plan de absentismo escolar y el aula de refuerzo, pero las líneas paralelas, en el mismo lugar y con el mismo horario nunca se tocan ni se complementan.