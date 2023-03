La ocurrencia del alcalde de La Línea al responder al concejal socialista, Juan Chacón Fernandez, de un modo poco ortodoxo, sobre un ruego relacionado con la dificultad de aparcar en las proximidades del Ayuntamiento, ha dado la vuelta al mapa. A poco de ocurrir y dado mi paisanaje comarcal con los aludidos, me llegaba el vídeo por quince o veinte conductos; en bastantes casos con origen en la mitad norte de España. Bien que el ruego no fue una feliz ocurrencia, la respuesta del alcalde se ajustaba mejor a una tertulia tabernaria, que al Pleno de un ayuntamiento. Sin duda fue esa respuesta la que dio lugar; generada por los próximos al alcalde o por los rivales, cualquiera que sea el frente, del PSOE; a la gran difusión de la escena. Tan bien tomada, que seguramente procede de la grabación oficial del Pleno, lo que sería muy grave y no sé si delito.

El mal momento por el que atraviesa la política nacional, más hecha de lo habitual, que ya era mucho, a la grosería ilustrada, y las historias que van hilándose en torno al partido en el Gobierno, han contribuido sobremanera a que el video sirviera de mofa, befa y escarnio al servicio de quienes desean al PSOE todos los infortunios y desgracias, sobre todo en estos prolegómenos de unos comicios en los que puede que se le dé la vuelta a casi todo. Y el Partido ha entrado torpemente al trapo, atentando contra la dignidad del concejal cuando más necesitaba de la solidaridad de sus compañeros. El lapsus sufrido por Chacón, que siendo psicólogo clínico puede ser calificado de superlativo, no era para tanto. Con inteligencia, debiera haberse tragado el sapo y pedir disculpas. También a él se las debe el alcalde, pero aquel tenía -como se está viendo- mucho más que perder.

La guinda local está en el regreso a La Línea, sus dominios, de María Gemma Araujo Morales, diputada nacional en la vacante dejada por el ministro Grande-Marlaska (el apellido es una composición con ortografía alterada), al ser nominado para la cartera de Interior. Gemma ya no tiene futuro allende la comarca y lo sabe. De añadido, ahí anda el sustituto de Chacón, Andoni Carrión Jiménez, un paisano con ganas de llegar a donde se lo permitan. No, el asunto no es tan simple como puede parecer a bote pronto. Más bien es triste y tal vez lo menos lamentable sea el ruego de Chacón. Los movimientos en torno al concejal maltratado sugieren detenerse en las causas antes que en los efectos.