Si yo muy fuera rico y pudiera tener una democracia, movería hilos y procuraría que la economía produjera beneficios, para mí, claro. Y así, al subir los precios de los combustibles, determinantes de todo, provocar inflación y un sufrimiento calculado y rentable en la población que limitaría la capacidad de actuación de un Gobierno, el que yo quisiera quitar, siempre tendría políticos con futuro en mis empresas.

Si yo fuera muy rico prohibiría la energía del sol, salvo que de pronto me interesara la ecología, entonces, como una parca, tiraría otra vez de hilos y arrasaría el olivar español en nombre de la sostenibilidad para llenarlo de placas de hormigón, metal y cristal, y mucho cable y ordenador, perdiendo toda esa pestilente mancha vegetal, planeta verde, vamos.

Si yo fuera muy rico promovería en los medios una campaña para que todo lo que hiciera el Presidente del Gobierno, las mismas gilipolleces que hicieron sus antecesores, fueran aireadas como antidemocráticas, veleidosas, narcisistas, rupturistas con la unidad de España y su futuro... y me alegraría haber invertido bien en la mayor parte de los "media" del país, pesebres de vocingleros ahítos de céntimos.

Si yo fuera rico querría tener armas para defender lo mío, en casa y en lo internacional: "¡Oh, tan acá, NATO!", pero lo vendería como una necesidad para defendernos de los peligros, esos peligrosos que cuando me interesen serán otra vez socios y compañeros de comidas maravillosas, después cuerpos jóvenes... Por supuesto jamás diría que mi estrategia es la protección de inversiones aunque el precio fuera una guerra, que muevo fichas en el ajedrez de la pasta mundial, que tengo muchos millones de euros en la industria armamentística y que mis posiciones son agresivas contra países que, por ahora, no me interesan, porque somos los buenos.

Si yo fuera muy rico prohibiría el movimiento de los pobres, porque sé que llegarán y son la clave de las economías locales, pero me convendría trasladar la idea del peligro, la frontera, el declive económico, la superioridad de una cultura que explota, esquilma, asesina y mantiene en la miseria, pero que es la Civilización.

Si yo fuera rico me reiría y perseguiría a mariconas, abortistas, feminazis y travestis porque es bueno que la gente tenga una fe, valores que coincidan con los míos y que todo siga así, siendo yo muy rico.