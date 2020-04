Razones para la renta mínima

La renta mínima, o como se va a denominar a partir de ahora, el ingreso mínimo vital (IMV) se espera que sea un instrumento estable previos pasos reglamentarios, una vez que pase todo este periodo de confinamiento y alama, dentro de unos tres meses.

Y más allá del debate político queremos acercar a la ciudadanía este instrumento para que pueda ser mejor entendido, y por qué pensamos desde la Red contra la Pobreza y Exclusión Social de Andalucía (EAPN-A) que es una herramienta tan necesaria. Comprenderlo mejor puede ayudarnos a que no sea percibido como un lastre o un gasto, sino como una inversión que procura un claro beneficio en razón de un importante retorno fiscal a través de los impuestos indirectos y aumenta la reducción del gasto social, además de crear valor a la economía local.

El Ingreso Mínimo Vital es una herramienta que hace valer un derecho subjetivo a la protección y es una garantía de las condiciones básicas del desarrollo vital donde se espera que sea accesible para todos los hogares en pobreza con el objetivo de garantizar un ingreso y condiciones adecuadas para poder tener una vida digna, si señores y señoras, lo que se pretende es dar dignidad a las personas.

Además, este IMV viene a sustituir un sistema fragmentado de ayudas (seguros y subsidios) que se ha visto completamente insuficiente e inoperante para hacer frente a la pobreza crónica que hay hoy en nuestro país, donde recordemos, Andalucía se encuentra por encima del 38%.

¿Y porque no funciona el sistema actual? Por múltiples factores de los que la generalidad en gran medida es consciente, pero citemos algunos. Por ejemplo, el subsidio del paro no es eficiente en periodos largos de desempleo, y no se alcanza bien a las personas con discapacidad (1 de cada 3 está en riesgo de pobreza), y porque las prestaciones tienen un límite temporal, por la congelación de las cuantías desde 2008 o el aumento de requisitos para acceder a ellas, entre otros muchos factores.

Así que desde la EAPN-A creemos firmemente que la IMV no es solo necesaria, sino que también sigue una recomendación de la propia UE desde 2017 sobre la renta mínima, entendida ésta como la prestación adecuada que garantiza una vida digna durante todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación a los que tiene derecho cualquier persona que no disponga de suficientes recursos.

Como vemos no solo es una recomendación que se nos hacen desde fuera, ese fuera donde todavía estamos muy lejos de los estándares mínimos de nuestro entorno económico, sino que, además, la implantación de este instrumento se revela también fundamental para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible los famosos ODS de la agenda 2030, donde, no lo olvidemos, el objetivo fundamental de esta medida es la de elevar la situación de los hogares por encima del umbral de la pobreza.

Cuáles son los objetivos: pues primeramente eliminar la pobreza severa y reducir la pobreza, especialmente la infantil, un mal endémico en nuestra sociedad. Además, se espera que todas las personas tengan una vivienda digna a través de un complemento por vivienda, y finalmente, establecer, de una vez por todas, itinerarios reales de inclusión sociolaboral de las personas para favorecer la reincorporación al mercado laboral, la piedra angular de esta medida y parte más proactiva.

Muchos podrán pensar que la IMV puede desincentivar en la búsqueda activa de empleo, pero los datos no dicen todo lo contrario. En una coyuntura con una elevada tasa de paro, y que está focalizada además en determinadas Comunidades Autónomas, no puede decirse que disponer de una Renta Mínima desincentive el acceso al mercado laboral. Inversamente, las CCAA con mayor cobertura de rentas mínimas son las que tienen menor nivel de paro y la tasa más baja de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE).

Además, para poder acceder a este ingreso habrá que tener una serie de requisitos muchos más sencillos que los gestionados desde cada autonomía, como serán el tener la nacionalidad española o ser residente legal en España, tener entre 18 y 65 años (16 si la persona está emancipada), residir regularmente en el territorio español y contar con un Informe social, realizado por los Servicios Sociales y de Empleo locales o por una entidad social acreditada a tal efecto.

Ahora que después de la crisis sanitaria deberemos afrontar la crisis económica, muchas familias les puede ser de muchísima utilidad de manera transitoria este nuevo instrumento.

No dejemos a nadie atrás. No podemos salir de esta crisis sanitaria de la misma manera, salir de ella sin cambios es perder la oportunidad.

(*) José Carlos Cabrera es Investigador de la Universidad de Granada y vocal de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN por sus iniciales en inglés) en Andalucía.