El relevoLa dedicatoria de mi libro

El momento más delicado en una empresa, sobre todo en las que tienen un carácter familiar, pero no solo, es el relevo generacional. Es un lugar común en las escuelas de negocios que en ese paso se juega el futuro: si se hace bien, la continuidad durante una generación más está asegurada en la mayoría de los casos; si sale mal, los gestores, los trabajadores y los acreedores pueden estar seguro de que lo van a tener complicado y la propia supervivencia de la empresa estará en cuestión en pocos años.

En la empresa de todos que es España el relevo generacional nos ha salido mal. Se puede afirmar con rotundidad y los hechos lo confirman. Los últimos años, de profunda inestabilidad, han sido los de los nuevos líderes políticos y los de la ruptura del bipartidismo. El pacto de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, 48 horas después de las elecciones del 10 de noviembre, demuestra hasta qué punto se puede mantener por ambos una cosa y la contraria con pocos días de diferencia. Es por ahora el último episodio que corrobora la deriva de la política española. Más allá de la bondad o maldad intrínseca del acuerdo -habrá, como en todo, opiniones para todos los gustos-, lo que llama la atención es la enorme carga de cinismo del que está revestido.

Pero sorprenderse por esto empieza a estar fuera de los tiempos. Mucho me temo que no hemos hecho más que empezar y que a partir de ahora la adecuación de los intereses generales a los particulares - no otra cosa es lo que se escenificó el martes en Madrid- va a ser norma general sin necesidad de que además se den demasiadas explicaciones.

Es un problema de los liderazgos. Los dirigentes que protagonizaron la Transición y sus consecuencias han sido ya barridos por la historia. La nueva generación, formada plenamente en democracia, ve la política como un juego de poder en el que lo importante es la capacidad de maniobra para retenerlo y todo lo demás es accesorio. Es un fenómeno que se ha incrustado tanto en los dos grandes partidos que protagonizaron la consolidación del sistema constitucional como en los nuevos que han venido a recoger el descontento que se había instalado en la sociedad española.

De Felipe González hemos pasado a Pedro Sánchez y de Adolfo Suárez a Albert Rivera. Es la deriva de los tiempos. El relevo generacional de los que tiene que sacar adelante a España se ha hecho y sus consecuencias están ya a la vista. Esperemos que no se carguen la empresa.

LA llamada fue concisa y afectuosa. Un señor me pidió que le dedicara el ejemplar de una obra mía agotada hace años que había conseguido en una librería de viejo. Siempre me abruma que alguien se interese por algo que escribo pensando en que no tendrá la menor repercusión y me llama la atención la importancia que algunos dan a lo que otros hacemos de forma cotidiana y por pura necesidad de comunicación. Hay quien escribe buscando la gloria literaria, quien lo hace por dinero y otros, como es mi caso, por pura afición o, más bien, con el objetivo de compartir pensamientos con alguien que se tome la molestia de leerlos.

Por la tarde quedé con mi desocupado y desconocido lector. Tras el saludo inicial, me agradeció que hubiese aceptado la cita a lo que respondí que era yo el agradecido por su interés. Con la corrección que caracteriza a todos los que frecuentan las librerías de viejo y sienten interés por las obras descatalogadas y de lance, término este último prácticamente en desuso y que me parece la expresión de toda una época pasada, me comentó que llevaba tiempo detrás de algún ejemplar de esta obra y que la había conseguido en una librería anticuaria de la ciudad. En sus expresiones mostraba toda la satisfacción que los aficionados a ello sienten cuando encuentran una obra rara que hace años desapareció de las librerías, llamémoslas de nuevo, que cada vez cuentan con menos fondos en favor de los denominados best-sellers.

Cuando fui a firmarle el libro, comprobé que ya había sido dedicado por mí a un matrimonio mayor con el que llegué a tener gran aprecio y amistad, pero al que le perdí la pista hace años. Indagué y me informaron de que ambos habían fallecido en un geriátrico de un pueblo cercano a Madrid. Por mi mente pasaron en unos segundos, momentos y charlas compartidos con ellos, siempre alrededor de libros y actos culturales. Eran excelentes conversadores, personas equilibradas en sus juicios y moderadas en sus expresiones. Gente de orden, como se decía antes.

Firmé el libro consciente de que tenía en mis manos un símbolo de lo que es la vida. Una época pasajera en la que ponemos ilusiones y empeños que terminan por desvanecerse. Lo que para ellos era un tesoro, para sus herederos resultó ser un lastre del que había que deshacerse. Por eso, las librerías de viejo alargan la vida de los libros y reviven a sus antiguos dueños.