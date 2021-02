No se confundan con este título. No, no es esa red en la que probablemente están pensando. No voy a hablarles de internet, ni tampoco de "otras redes" que desgraciadamente todos conocemos y desearíamos que no existieran. Mi intención, es acercarlos a una de las iniciativas de divulgación científica más importantes de España: la Red de Ferias de la Ciencia y la Innovación de Andalucía, coordinada por la Fundación Descubre .

La Fundación Descubre es una fundación privada, sin ánimo de lucro, impulsada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, y que cuenta en su patronato con 22 instituciones de avalado prestigio en investigación y divulgación. Descubre nace en febrero de 2010, para acercar la ciencia y la innovación a la sociedad andaluza. En el año 2012 la Fundación estableció la Red de Ferias, que no ha parado de crecer desde que nació. En 2021 serán 13, las ferias de Ciencia en Andalucía,

Antes de aquella fecha ya había varias iniciativas que funcionaban muy bien, como la Feria de la Ciencia de Sevilla "La Feria", por excelencia. Otras como la nuestra en Algeciras, las "Jornadas de Ciencia en la Calle, Diverciencia", tenían por entonces un buen recorrido de varios años, pero tengo que reconocer que la llegada de la Red, supuso un antes y un después que permitió consolidar todas estas iniciativas haciéndolas crecer. Hoy la Red de Ferias, es un espacio donde se comparte Ciencia entre muchos divulgadores científicos, incrementándose también a través de ella la presencia de la Ciencia y la Innovación en los medios de comunicación de nuestra Comunidad, y fuera de ella. Cada una de las ferias tiene sus características singulares, pero todas ellas poseen dos objetivos comunes: aumentar las vocaciones científicas entre los jóvenes y promover la cultura científica en los municipios de Andalucía.

No sé si alguno de ustedes recuerda cómo nació nuestra feria de Ciencia en Algeciras, pero en el año 2006 un grupo de compañeros nos embarcamos en esta iniciativa, y tengo la satisfacción de que todos aquellos compañeros, por cierto 15 años más jóvenes entonces, permanecemos unidos a ella. Entre aquellos primeros divulgadores, y todos los que se han sumado después, hemos convertido Diverciencia en una iniciativa de éxito internacional.

Actualmente, en una época difícil para todos, casi estuvimos a punto de tirar la toalla en 2020, otros muchos lo hicieron. Sin embargo, la tecnología nos permitió no solo seguir adelante, sino crecer mediante una feria en formato virtual. Somos muchos, y de lugares muy lejanos, los que de nuevo este año cuando llegue mayo, volveremos a divulgar Ciencia, desde nuestra ciudad de Algeciras