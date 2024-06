Realidad y leyenda mano a mano

Tras una temporada acorde con el equipo, soportando una lesión de cadera que le quitó de la circulación con frecuencia, Jesús Navas está recitando un papel importante en la Eurocopa. La incondicionalidad de Luis De la Fuente hacia él está siendo fundamental, pero la disposición del palaciego también cuenta. Cuenta y mucho, por lo que ya ha superado el listón de la edad en cuanto a españoles y competición se refiere.

Me contaba Pablo Blanco que una tarde fue a Los Palacios para ver qué tal era un portero del que le hablaban muy bien. Había llovido y el campo estaba lleno de charcos cuando vio a un niño poquita cosa driblar charcos y contrarios como el que lava. En vez de un portero, Pablo iba a traerse a un futbolista para la historia. La vida del club está repleta de futbolistas con carácter de legendarios, pero no parece fácil que haya nadie más trascendental que Navas en esa vida.

Su reciente temporada no ha sido la mejor de su vida y está claro que el aprecio del seleccionador hacia él, un jugador que conoce desde juvenil, influye pero también queda claro que de parte del jugador no va a quedar. Es un caso muy a tener en cuenta y ante Albania aguantó tras el pisotón sufrido en la jugada inicial, pero apretó los dientes y permaneció hasta el final a un buen nivel. Era una forma de responder a la confianza del seleccionador y lo que te rondaré.

De esa forma le quedó claro al técnico que su confianza estaba plenamente justificada. Hace un mes se pararon los pulsos del sevillismo cuando anunció su retirada. Pulsos recobrados con el donde dije Diego, etc. etc. etc... y la vida continúa siendo más placentera viendo a Jesús Navas capitaneando a España. Leyenda viva que pronto será Dorsal de Leyenda de ese club al que llegó porque una tarde lluviosa en Los Palacios lo vio Pablo Blanco sorteando rivales y charcos.