La realidad y las encuestas

En poco más de 110 diez días de Gobierno bonito de Sánchez se han visto obligados a presentar su dimisión dos ministros. También, el presidente ha tenido que desautorizar a la ministra de Defensa por el tema de las bombas de precisión y, ahora, ha sido reprobada por el Senado la ministra de Justicia y, de momento, Sánchez, de gira americana, la mantiene en su cartera. Éste es el asunto más grave de todos, porque la señora Delgado, que ha tenido que desdecirse hasta en cinco ocasiones, en su comparecencia en el Senado demostró su falta de condiciones para el puesto (es la notaria mayor del Reino) reaccionando con virulencia a las acusaciones, hasta perder la compostura. Su imagen pública es irrecuperable para la política.

Parece que la artimaña del PSOE para introducir una enmienda en una ley distinta y poder así sortear el veto ya manifestado por el PP y Cs, no va a prosperar. Con ello, Sánchez no podrá incrementar el gasto de los Presupuestos, con esos 6.000 millones de euros para políticas sociales. Los opositores a la propuesta del presidente han alegado que hay hasta 14 sentencias del TC que rechazan lo que quería el PSOE. Si las cosas no cambian, el PSOE tendrá que gobernar con los Presupuestos de Rajoy o convocar elecciones. No tiene nada de extraño que el PSOE proponga y se empeñe en una medida que reiteradamente ha sido declarada ilegal por anticonstitucional, porque la izquierda acude en estas ocasiones a la creación de Gramsci del "uso alternativo del Derecho", que significa en castellano, que lo aplico si me conviene.

Más preocupante es la sucesión de declaraciones de ministros de Sánchez que se muestran a favor de excarcelar a los líderes independentistas catalanes y reabren el debate sobre su posible indulto. Estas declaraciones han sido criticadas por las asociaciones de jueces y fiscales. Dice Pedro Sánchez, que al Gobierno anterior le ha faltado empatía, pero no nos aclara por qué el Gobierno anterior y los españoles tenemos que compartir los deseos fervientes de independencia de España de algunos catalanes.

No obstante, ni Sánchez ni su gabinete deben preocuparse, porque según la encuesta de Metroscopia, que se publicó en este periódico, confirmada por el CIS, ni las dimisiones de ministros, ni su política complaciente en Cataluña, les parecen mal a los españoles, como lo demuestra que, si ahora se celebraran elecciones, el PSOE superaría al PP en 10 puntos y que Pedro Sánchez es el líder mejor valorado, con diferencia sobre el del PP.