Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar

Ratas en el centro de Algeciras

De acá...

21 de septiembre 2025 - 03:08

Los roedores van camino de convertirse en una presencia habitual en la zona centro de Algeciras si nadie lo impide. Encontrarse una rata por la calle conlleva una imagen de degradación y resulta inadmisible para cualquier ciudadano que, como pago a sus impuestos, recibe a cambio una estampa dantesca. Si bien no deberían aparecer por ninguna barriada, el hecho de que se paseen libremente por la calle Ancha –al parecer procedentes de una obra cercana– supone bajar un peldaño en lo que se espera de la administración municipal.

También te puede interesar

Lo último

stats