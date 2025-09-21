Ratas en el centro de Algeciras

Notas al margen
Los roedores van camino de convertirse en una presencia habitual en la zona centro de Algeciras si nadie lo impide. Encontrarse una rata por la calle conlleva una imagen de degradación y resulta inadmisible para cualquier ciudadano que, como pago a sus impuestos, recibe a cambio una estampa dantesca. Si bien no deberían aparecer por ninguna barriada, el hecho de que se paseen libremente por la calle Ancha –al parecer procedentes de una obra cercana– supone bajar un peldaño en lo que se espera de la administración municipal.
