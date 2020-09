Quién quiere un cuerpo sin almaCesarismo

Hay pocas cosas que sean a la vez tan físicas y espirituales como caminar en el monte, en soledad o en buena compañía. Conviene un socio caminante (y, en general, viajero, o hasta turista) que no comente todo, y que no adopte el vicio -tan grupal- de estar programando y reprogramando, sobre todo el plan de comidas… por lo general, mermando la experiencia anímica, que regala mejores frutos con el silencio que con el afán planificador y comentarista. Caminar durante horas o días es una vivencia material al tiempo que mental. Hard' y 'soft, y no abandone la lectura por la cursilada que acaba de leer: deme crédito, digo esos términos por algo. Son pura materia -hard: realísimo- el suelo pedregoso o enfangado, la lluvia racheada, la espalda sudada y helada por tiempos, el dolor en las corvas y la cintura, diría que el hambre y la sed. Son pura alma y pensamiento -soft- la añoranza de quienes se fueron, la voluntad de no sufrir con aquello que nos está mortificando: el desamor, la enfermedad, quizá los hijos. También es espiritual sentir emoción ante lo soberbio de una trocha en galería o de un lago en paz, un sentimiento que produce suspiros y eriza la piel: de los ojos al antebrazo pasando por el corazón (que está en la glándula pineal, como bien sabemos). ¿Pura química? Será. Pero no lo creo yo.

Traslademos esta lírica de la dualidad a la bipolaridad de la vida que llevamos. La vida del cuerpo y las relaciones visibles: la seda dental, el WC y el café de la mañana con el diario; el informativo en el atasco, el despacho y su hardware siempre algo obsoleto; el menú del día, la máquina elíptica y la sauna; el sexo ocasional, la almohada y la radio de nuevo en la mesilla; los ronquidos y la próstata y sus alarmas. Todo esto, ese tipo de secuencia cotidiana y material, nunca cambió demasiado rápido en las edades de los hombres y mujeres, y ahora, con la velocidad del rayo de internet se ve sometido por la metavida soft, en línea, la intangible, la digital, la de las redes sociales y la adicción al teléfono listísimo. La otra vida donde el cobarde se hace valiente, sarcástico o insultante; donde el zote se erige en culto, donde el malo es peor, donde todos sabemos de todo, y de forma contundente, donde los acomplejados y asociales lo petan coleccionando contactos que nunca vieron en modo hard. Un espacio matrix donde nos podemos constituir en aquello que nunca fuimos y siempre en silencio quisimos ser: una falsedad de avatares y poses que acabamos creyéndonos. Y en eso das un mal tropezón en el camino y te rompes la crisma con un canto de granito.

LA desoladora y generalizada mediocridad de la clase política española, que adquiere tintes dramáticos en vísperas del previsible hundimiento de la economía y del no improbable colapso de los servicios sociales, el gran logro, ahora en el aire, de nuestro precario estado del bienestar, no puede ocultar el hecho de que el actual inquilino de La Moncloa sea con mucha diferencia -se ha visto ya, se vio desde el primer momento- el peor presidente del Gobierno desde la restauración de la democracia. Causa pasmo la insondable vanidad de un personaje que no ha aportado absolutamente nada, salvo humo, perfecto exponente de la degeneración de la política cuando sus representantes, olvidados del bien común, se entregan sin pudor a la autopromoción y la mercadotecnia. Debemos a Theodor Mommsen, el gran historiador y filólogo alemán, páginas muy lúcidas sobre el mal del cesarismo, caracterizado a partir de los rasgos silanos -por Sila, el dictador que inspiraría los pasos de Julio César- asociados al ejercicio del poder por hombres supuestamente providenciales, siempre liberticidas. Otro grande, el clasicista italiano Luciano Canfora, ha analizado con extraordinaria perspicacia la imagen negativa de los emperadores que ha transmitido la historiografía latina, escrita por representantes de la oligarquía patricia que sin duda añoraban sus antiguos privilegios. Es necesario, por lo tanto, abordar con cautela las descalificaciones que proceden de quienes desconfían por principio de las políticas de la izquierda. Y hay que decir, para ser justos, que los socialistas no son los únicos responsables de la peligrosa deriva en la que nos hemos instalado. Tanta o mayor responsabilidad tienen los conservadores, de nuevo asediados por un gravísimo escándalo de corrupción, y no digamos los liberales -inolvidable la rueda de prensa en la que su inconsistente ex líder, después de hundirse en las urnas, les comentaba a los perplejos periodistas que era muy feliz con su novia- o los nacionalistas, la traición, la sangría que no cesa. Secuestrado por un oportunista sin escrúpulos ni otra ideología que mantenerse en el poder a cualquier precio, el gran partido del tipógrafo Iglesias Posse y de don Julián Besteiro, altos nombres que obligan, debería desprenderse de su nefasto líder, de la insolvente camarilla que lo rodea, de los interesados asesores que lo parasitan, de los voraces aliados que lo exprimen y desnaturalizan, para abordar un profundo proceso de regeneración que deje atrás la estrategia divisiva del peronismo -el discurso populista, las aspiraciones clientelares- y devuelva a la socialdemocracia su lugar central en la vida española.