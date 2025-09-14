Pulso en La Línea

Los comerciantes del Mercado de la Concepción y el Ayuntamiento de La Línea mantienen un pulso desde hace meses por el modelo de gestión del recinto, en el que la entidad local ha invertido más de 5 millones para su remodelación integral. Los mercaderes defienden que los precios no pueden subir tanto como pretende la entidad local que, por su parte, esgrime que de lo contrario las cuentas no le salen. Resulta necesario que ambas partes se sienten a buscar una salida consensuada por el futuro del comercio tradicional y para no enquistar más el problema.