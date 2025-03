Tiene al Gobierno a sus pies, ha conseguido desbaratar el Estado, que ha concedido a Cataluña competencias en Justicia, Economía y Defensa –el control de inmigrantes y de las fronteras no solo afecta a Interior–, pero Puigdemont no se conforma. Quiere más, y ya ha apuntado dos concesiones que considera indispensables si Sánchez quiere aprobar los Presupuestos: amnistía real y que las instituciones europeas no solo acepten el catalán como lengua oficial sino que lo promuevan en colegios y universidades.

Puigdemont se ha convertido en un personaje insaciable y se comprende: hasta ahora ha conseguido todo lo que se había propuesto. Y esas dos cuestiones pendientes no las tiene todavía porque no dependen de Pedro Sánchez: son los tribunales los que aplican la ley de amnistía, y la aceptación del catalán como lengua oficial de la UE la tienen que aprobar sus instituciones.

Sánchez no se inmuta ante la vergüenza de millones de españoles por la dejación de sus funciones, que son defender los intereses de su país y el bienestar de sus ciudadanos. Tampoco se inmuta, ni sus ministros, ni los dirigentes de su partido, ante el hecho irrefutable de que reverencian a un dirigente que sin el menor pudor apostata de todo aquello que defendía. Se someten a lo que les marca el líder aunque significa echar abajo sus principios éticos y morales, que defendían hasta que desde Moncloa les indicaron que tenían que aceptar los que dictaba Puigdemont. Con un argumento que no creen ni ellos: que sin Puigdemont podían perder el poder y llegaría la extrema derecha de la mano de Feijóo.

Sin embargo, algunas de las exigencias de los independentistas en materia de inmigración, y que en principio Sánchez no rechaza, forman parte de lo que defienden partidos de la extrema derecha: una xenofobia que va contra la igualdad y los derechos de los individuos, en este caso los inmigrantes, a los que obligarán a asumir la lengua catalana si pretenden legalizar su situación; distinto trato en función de su país de origen. Mejor que no sean latinoamericanos, no sea que se empeñen en utilizar su lengua y mantener sus tradiciones y cultura. Y habrá que ver cómo pretende aplicar el independentismo el control de las fronteras, o las exenciones fiscales según el pedigrí de quienes pretendan convertirse en ciudadanos catalanes.

Llevamos tiempo diciendo que jamás pensamos que Sánchez aceptaría dar pasos que consideraba contrarios a la Constitución, a lo que defendía su programa electoral, o que juró que jamás aceptaría. Ha aceptado todo y por su orden.

Ahora toca caer en la xenofobia de los socios que le aportan 7 votos que valen su peso en oro.