Una propuesta

La política ha tenido una dimensión utópica que permitía proyectar al futuro nuestras aspiraciones, parece que el beneficio ipsofacto condena cualquier intento de mejora de la convivencia al cajón de las fantasías perrofláuticas... Si la respuesta a esta guerra a la putinesca es la sanción económica y la asfixia de la economía rusa, la clave es bien sencilla: partiendo de que el dinero es el único poder real, ¿por qué no oponerle un contrapeso estructural?

Lo que hacemos hoy con Putin habría que haberlo hecho cada vez que no ha respetado los derechos humanos, no ha hecho elecciones libres, ha torturado o detenido a sus opositores... Con un Tribunal Internacional inexpugnable y sostenido por los países donde hay separación de poderes y libertad, con una Constitución Global que recogiera los derechos individuales básicos y las necesidades para una vida digna para cualquier ser humano en el planeta, se deberían haber impuesto estas sanciones suficientes para generarle malestar en su entorno y obligarle a dejar el cargo y a ser juzgado.

El dinero (sucio) necesita un contrapeso con poder real que vincule su circulación al respeto a los derechos. ¿Prohibir el Mundial de Fútbol a Rusia y celebrarlo en Qatar? ¿Cabe cinismo mayor? El futuro requiere una actuación coordinada de todos que conlleve la salida del circuito económico y la cárcel para quienes no respeten los principios de esa Constitución Global. No piense usted en el coste; mire usted la realidad, se está haciendo con Rusia con cientos si no miles de muertos sobre la mesa además de un peligro de guerra nuclear y una gran crisis en camino... ¿hay que esperar a generar un monstruo así?

Yo creo que no, y acuso a la política sin horizontes (y monetaria) de engendrar la semilla del mal permitiendo, al defender la economía como único camino de la libertad, que pase por bondad lo que no es más que egoísmo criminal. Libre mercado es igualdad y derechos, no mercado de esclavos y prostíbulos mundiales. ¿Ahora nos enteramos de que en Rusia se fumaba? ¿Y en Israel? ¿Y en USA? ¿Y en Arabia Saudí? ¿Y en Turquía? ¿Y en Corea del Norte? ¿Y en Venezuela? ¿Y en China? ¿Y en Cuba? ¿Y...?

Hay medios, se puede, no se hace porque quienes delinquen son la judicatura. ¿Dónde están la política con visión de futuro? No hay dinero sin derechos, ésta ha de ser la única norma.