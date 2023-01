El problema comenzó a fraguarse en 2015, hace ya ocho años. Fue entonces cuando, en la campaña para las elecciones generales británicas, el primer ministro, David Cameron, prometió que celebraría un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. La consulta se celebró el 23 de junio de 2016 en Reino Unido y en Gibraltar. La oposición a la salida del 95,91% de los gibraltareños no sirvió de nada, porque a más de 3.000 kilómetros, en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, una mayoría dio su aprobación al Brexit.

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido invocó el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, con lo que mostraba su decisión de marcharse y abría un período en el que debía negociarse un Acuerdo sobre los términos de esta retirada. Sin embargo, el 17 de octubre de 2019 estaba hecho. Habían pasado solo dos años y medio, a pesar de que la tarea no era pequeña ni fácil.

El 1 de febrero de 2020 entró en vigor y el 24 de diciembre, las partes alcanzaron alcanzaron más compromisos: un Acuerdo de Comercio y Cooperación, un Acuerdo sobre Seguridad de la Información y un Acuerdo relativo a Cooperación sobre Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, que entraron en vigor de manera provisional el 1 de enero de 2021.

Esta semana se ha sabido que miles de directivas europeas que durante décadas se fueron trasponiendo a la legislación británica deberán ser verificadas antes de que caduquen al final de 2023. Se trata de la mayor revisión legal en la historia contemporánea del Reino Unido. Un trabajo titánico que también evidencia la dificultad y envergadura de los acuerdos alcanzados a contrarreloj desde aquel 23 de junio de 2016.

El caso es que ese día también se supo que Gibraltar abandonaría la Unión Europea. Sin embargo, las mismas partes que firmaron, con mayor o menor satisfacción posterior, los acuerdos del Brexit han sido incapaces en ese tiempo de alcanzar un consenso sobre el Peñón. Los protagonistas de una labor de negociación como pocas en la historia de la humanidad no han conseguido cerrar un pacto para un territorio que no llega a los siete kilómetros cuadrados en el sur de la Península Ibérica.

Seguramente habrá mil razones y usted sabrá algunas. Me interesan mucho, pero no me las digan a mí. Yo solo le voy a dar un dato aproximado, porque los números bailan según quién los diga: hay unas 15.000 personas que viven en España y trabajan en Gibraltar. Representan alrededor del 50% del mercado laboral gibraltareño. Entre ellas, 10.000 españoles. Todos siguen esperando. A ellos sí habría que darles algunas explicaciones.