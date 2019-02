Si el porquero es de derechas...

Qué trabajito le ha costado a Sánchez reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. España debía haber encabezado en Europa este reconocimiento. No es lo mismo actuar conjuntamente con la UE que a remolque de ella. Pero resulta que Trump fue el primer mandatario en reconocerlo -argumentando, lo mismo que la UE y Sánchez, que "representa la única rama legítima del Gobierno que ha sido debidamente elegida por el pueblo venezolano"- y que en España lo fueron Rivera y Casado. Mal asunto que el clown de la Casa Blanca y los líderes del centro derecha fueran los primeros. Para una cierta progresía lo de que "la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero" nunca ha contado. Si la dicen los porqueros, en este caso Trump, Rivera y Casado, la verdad es mentira, media verdad o manipulación.

La catástrofe económica, social y política bajo los gobiernos de Chávez y Maduro ha sido negada desde la izquierda hasta que las dramáticas evidencias lo han hecho imposible y un opositor democráticamente legitimado ha encontrado un abrumador apoyo internacional. En España este cambio lo representó el "he podido decir cosas que políticamente ahora no comparto" de Iglesias. Entre las cosas que dijo se cuentan llamar a la Venezuela chavista "una de las democracias más saludables del mundo" o afirmar: "Qué envidia me dan [los venezolanos]. Es muy interesante vivir en un país como éste, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa". Pese a ello Podemos ha votado, junto a IU, contra la resolución de la UE.

Este sectarismo se dio también en la gala de los Goya cuando los ganadores del premio al mejor documental de ficción pidieron que se boicoteara el festival de Eurovisión que este año organiza Israel, dedicaron el galardón a las personas "que han mantenido viva la lucha pueblo palestino" -¿incluyendo a los terroristas?- y animaron a que la cultura se levante contra los países que "vulneran sistemáticamente los derechos humanos". ¿Se referían a Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China, los países árabes o la situación de los refugiados palestinos en el Líbano? No. Solo a Israel, la única democracia de Oriente Medio. Con todos sus errores que los más grandes intelectuales israelíes -Oz, Grossman o Yehoshua- han denunciado por tratarse, precisamente, de una democracia.