Miles de personas se manifestaron el pasado viernes por las calles y plazas de toda la comarca para lanzar un grito unánime en contra de la violencia machista. La imagen recoge el acto celebrado en la Plaza Alta de Algeciras, donde los jóvenes protagonizaron alzaron sus voces para proclamar juntos: "No es no" y "No podrás callarla, no podrás callarnos". Convocatorias similares se desarrollaron en La Línea, Tarifa, Los Barrios y San Roque.