¿qué podemos esperar?

Ano ser que se produzca la improbable aparición de la cordura y del sentido común, en los días que esperan la llegada del año nuevo nos encontraremos con unos acuerdos políticos nacidos del sigilo, que conducirán a la investidura del presidente del Gobierno y a lo que él y sus cómplices entienden como necesario para la gobernabilidad de España. En base a ello nos llegarán noticias que nos dejaran helados a muchísimos españoles. Sin embargo, serán consecuencia de la voluntad popular. No se le puede reprochar a quienes se sirven de unos resultados electorales para acceder al poder, que busquen la forma de alcanzarlo. Lo que no obsta para que al parecer de muchos de nosotros, Pedro Sánchez sea un mal político que admite un bajo perfil de lectura en clave del Fausto de la leyenda alemana.

En "El miedo a la libertad", un ensayo de psicología social, publicado por primera vez en inglés (Escape from Freedom) en 1941, Erich Fromm nos ayuda a comprender al hombre sobrecogido por el miedo a la libertad. Él mismo, judío, criado y educado en la ortodoxia, peregrino forzoso a causa del nazismo, caminó por los oscuros parajes del marxismo hasta "degradarse en la socialdemocracia", como dirían sus detractores comunistas. Los fascismos y los regímenes autoritarios son productos del miedo a la libertad; se delega en otros la administración de las libertades y se crea una suerte de clase de funcionarios administradores de esas libertades, dirigidos por un pequeño dios que todo lo sabe.

Las democracias tienen sus instrumentos, siempre discutibles, de corrección -dícese- de los inconvenientes que pudieran derivarse de procesos basados en la pura contabilidad de los votos. El sistema D´Hondt, vigente en España y en otros países occidentales, es el más conocido y, por sorprendente que pueda parecernos, está ideado para favorecer la gobernabilidad y dificultar la dispersión; lo que, desde luego, no logra. No obstante, provoca que en las circunscripciones electorales menores se magnifiquen las tendencias localistas mayoritarias. Pero, una vez ello, todo Partido al que se le permita concurrir está legitimado para gobernar o participar en el gobierno de los territorios en litigio. Lo que no parece razonable es que puedan hacerlo aquellos que defienden tendencias que pudieran amenazar a la integridad del Estado o a los principios constitucionales, que constituyen la columna vertebral de sus leyes.