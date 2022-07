Si yo fuera pobre, un pobre normalito como el 90% de la población, (hasta 40.0000 al año) me preguntaría sobre qué sentido tiene traer al mundo criaturas condenadas a ser mano de obra satisfecha en lo básico, alienadas con la felicidad del consumo como horizonte, condenados en este juguete de hámster a trabajar para generar beneficios.

Si yo fuera pobre, tendría claro que la educación pública no es un servicio gratuito por el que optamos libremente (PP dixit), sino una garantía solidaria, pagada por todos, para tener una formación mínima que nos haga independientes intelectualmente y nos dé el acceso a niveles culturales y profesionales que no nos condenen a ser trabajador no cualificado, con la opción de mejorar el convivir.

Si yo fuera pobre, pensaría algo parecido de la sanidad pública, que se paga a escote porque sin salud nada hay, sólo resta la condena a morir desahuciado según se tenga.

Si yo fuera pobre, pensaría que las teorías económicas y la Historia dan muchas vueltas para justificar el crimen de guerras, hambrunas, explotación y sometimiento por parte de esas minorías que se hipostasian y lo tienen todo claro sobre patrias, libertades, éxito y orden, condenando a la mayoría a ser grasa de máquina.

Si yo fuera pobre, me preguntaría por qué la política termina haciendo suyo ese lema injusto que reza: "Al amigo todo, al enemigo nada y al indiferente la legislación vigente".

Si yo fuera pobre, querría que en las escuelas explicasen que en cada aula hay un porcentaje de niños y niñas cuya función en la vida será durante ocho horas diarias recoger basura, limpiar cañerías de mierda, lavar ropa infecta, adecentar habitaciones cochambrosas, conducir durante décadas sin parar, recoger fruta hasta quedarte doblado, transportar al hombro cerdos biseccionados o destrozarte las manos haciendo cemento a las 7 de la mañana en invierno.

Si yo fuera pobre, me preguntaría si estas cosas se las advierten a los churumbeles de los ricos, o si les explican que el mundo es ansí y que nada debe cambiar.

Si yo fuera pobre, me soliviantaría que las grandes empresas se reúnan para maquinar cómo llevarse el dinero público, que golfos se reúnan con ministras para comprarse y maquillar delitos mafiosos y me preguntaría por qué tanto intelectual se dedica a deslegitimar lo que yo pienso exigiéndome que vote lo que les viene bien... Pero no tengo voz, soy pobre.