Entre pillos anda el juego

El año 1978 la CE abolió las leyes proteccionistas que denegaban el acceso de extranjeros a las ligas de fútbol de sus estados miembros. El Tottenham fue el primer club inglés que aprovechó la nueva legislación para fichar a dos talentosos mediocampistas argentinos que ese mismo verano habían contribuido a que su selección levantase la Copa del Mundo: Ricardo Villa y Osvaldo Ardiles. Además de su extraordinaria destreza en el manejo del balón, los recién llegados sorprendieron a los ingleses por destacar en un vicio común en los jugadores argentinos: la simulación. En uno de sus primeros partidos Ardiles ejecutó un monumental piscinazo para inducir al árbitro a pitar penalti. Sin embargo, el jugador se quedó estupefacto al ver que su gesto no solo había provocado la lógica ira de sus rivales, sino que fueron sus propios compañeros de equipo quienes le censuraron tan antideportivo comportamiento que no se estilaba en una liga en la que -entonces- imperaba el "fair play". Hoy con el fútbol completamente globalizado, los tramposos, pillos y tunantes proliferan en todos los campos del mundo buscando sacar provecho de sus trucos delante de unos árbitros que suelen pecar de pardillos. Los equipos españoles no son una excepción a esta deriva "teatral" de lo que es un acontecimiento deportivo y todos los intervinientes en un partido desde los jugadores hasta el público pasando por los técnicos e incluso los recogepelotas no tienen ningún reparo en confundir a los árbitros con tal de sacar beneficio. El Betis y el Sevilla, los dos clubs andaluces por excelencia, han destacado tradicionalmente en este apartado del fútbol tan poco edificante. No en vano es en el centro de Sevilla donde Cervantes situó el patio de Monipodio, punto de reunión de ladrones, mendigos, falsos mutilados y prostitutas y acreditada universidad en la que Rinconete y Cortadillo aprendieron los fundamentos de la delincuencia. En un reciente encuentro entre los dos equipos sevillanos, un espectador -se supone que bético- lanzó al campo un palo de plástico que impactó en la cabeza de un jugador del Sevilla. El árbitro paró el partido y el cuerpo técnico de los sevillistas creyó encontrarse con una oportunidad magnífica de ganarlo en los despachos en vez de en el terreno de juego. El entrenador incitó a su futbolista a tirarse al suelo simulando un vahído y al médico a exagerar la magnitud del traumatismo ocasionado por tan liviano objeto. El Betis minimizó el salvaje gesto de uno de los suyos, un fiel reflejo -por otra parte- de la barbarie y el salvajismo que imperan en el fútbol y el Sevilla lo amplificó hasta lo grotesco con una maniobra digna de trileros. No se confundan por muchas campañas de "juego limpio" que se hagan, un partido de fútbol no es un lugar recomendable para llevar a nuestros hijos. Como bien explica un dicho británico, mientras que el rugby es un deporte de villanos practicado por caballeros, el fútbol es deporte de caballeros que juegan los villanos.