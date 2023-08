En estos últimos días se están poniendo de actualidad procesos por narcotráfico que se siguen en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial. Si me refiero a novedosos es porque parece que no existen y, en cambio, los acusados son cada vez más numerosos.

Algo que sucede merced al esfuerzo que llevan a cabo las Fuerzas de Seguridad, como encargadas de la investigación; el Ministerio Fiscal, quien analiza y dirige las actuaciones y formula acusación contra quien entiende como responsables; el Juez instructor, como garantía de las investigaciones; y la Audiencia Provincial que lleva a cabo el enjuiciamiento. La Audiencia oye a los acusados, analiza las pruebas que puedan aportar la acusación y las defensas y, en base al principio de imparcialidad, dicta sentencia. Y esta puede ser recurrida ante la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Es la mecánica habitual. Pero en los últimos tiempos se viene echando en falta que junto al Ministerio Fiscal -que actúa siempre en defensa de la legalidad- puedan existir otras acusaciones, las denominadas populares, que pueden personarse en procesos que afecten a la colectividad, como en los relativos al narcotráfico. Y pueden actuar desde el inicio hasta el juicio, formulando peticiones de pruebas y, en su caso, acusación.

Desde finales de los años 90, un buen abogado y amigo personal, Rafael Pérez de Vargas, desgraciadamente fallecido en accidente de tráfico, se personaba en nombre de asociaciones contra la droga realizando esa labor importante de representar a la sociedad civil en procesos de esta clase.

Debe seguirse en esa línea, que era alabada por la mayoría de ciudadanos del Campo de Gibraltar en la época de Pepe Chamizo y Miguel Alberto Díaz al frente del movimiento antidrogas, entre otros, y que lograban reunir a miles de personas en las manifestaciones.

La sociedad reclama que las asociaciones o instituciones públicas puedan estar presentes con voz en esos juicios. Que puedan hacer alegatos y que se pueda dar a conocer que todos los ciudadanos están en contra de unas actividades ilícitas que minan la salud y el futuro de nuestros jóvenes. Permanecer en silencio da a entender que se está normalizando el narcotráfico, cuando no debe ser así. Me consta que todos están en contra.

Dos hechos recientes me mueven a redactar este artículo. El primero, la condena de un matrimonio que regentaba un restaurante en Algeciras, por blanqueo de capitales, a penas de prisión y el cierre del establecimiento por parte de la Sección de la Audiencia. No obstante, sigue abierto y se oferta como un lugar de ocio en un periódico digital. Al no ser firme aún la sentencia, se podría interesar el cierre cautelar de haber estado personada una acusación popular. Provoca escándalo que permanezca activo.

El segundo, el relativo a la fianza impuesta a una persona que se hallaba en prisión. Al igual que en el caso anterior, la acusación popular podría haber efectuado sus alegaciones, y en todo caso, recibir explicaciones de las circunstancias reales por las que se ha actuado de tal forma. Imagino que por el hecho de estar a punto de cumplir el plazo de prisión máxima preventiva. La ciudadanía podría estar informada de las causas mediante esta figura.

No basta solo con dar opiniones en los medios de comunicación, sino que se precisa exteriorizar la intención de no estar de acuerdo y perseguir los delitos de narcotráfico, como lo venían haciendo las asociaciones contra la droga, que debe ser extendida a otras instituciones representativas de la zona como muestra de desacuerdo y reprobación.