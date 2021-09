El periodismo a la Universidad

Anteayer tenían lugar los actos oficiales de conmemoración del cincuentenario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Si bien no parece que se resaltara, lo importante a destacar debiera de haber sido la incorporación de los estudios de periodismo, y de comunicación en general, a la Universidad. Hasta entonces, las Escuelas de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual, eran centros de formación dirigidos al ejercicio profesional. Salvo en un caso, una Facultad de Comunicación ya hacía años que existía en la Universidad de Navarra, del Opus Dei. De hecho, el andaluz Ángel Benito Jaén y el galaico-mayorquín Jose Luis Martínez Albertos, fueron dos de los principales artífices de la facultad complutense. Ambos eran profesores de la Universidad de Navarra cuando acudieron a la llamada del Ministerio conducido por José Luis Villar Palasí.

El ministro, un ilustre jurista, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y padre de la Ley General de Educación de 1970, creó la UNED y fue un gran reformador de la universidad española. Viví aquel tiempo muy intensamente a mi regreso de la Universidad de Ginebra, en 1974. Colaboré con aquellos dos grandes universitarios, Ángel Benito y Martínez Albertos, en la creación de un Colegio Universitario, que desaparecería pronto con los cambios de 1975. Pero pude conocer de cerca la gran categoría humana y científica de ambos. Hablé mucho con ellos de los estudios de Periodismo, coincidiendo en la idea de que debieron diseñarse en la banda curricular del segundo ciclo, tras haber cursado el primero en cualquier otra carrera.

En 1975, el ministro Cruz Martínez Esteruelas; que recompuso el caos dejado por su antecesor, Julio Rodríguez Martínez, sucesor a su vez de Villar Palasí; me destinó en comisión de servicios con la misión de crear una nueva universidad en Alcalá de Henares. Muy poco después fui nombrado Secretario General de la Comisión Gestora, primero, y de la universidad recién creada después, en 1977. Retomé la vieja idea de los estudios de periodismo radicados en un segundo ciclo, pero no fue posible llevarla a cabo. La carrera quedó, como decía un viejo y querido amigo, gran periodista, Alberto Miguel Arruti, con un elevado porcentaje de asignaturas que son de otras carreras y otro algo menor a efectos de relleno; a cambio de no dejar tiempo para la familiarización con los medios.