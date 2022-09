Los ERE, el caso de corrupción política más grave de la historia, incluso a nivel europeo, es una tema casi tabú en Andalucía. En los grupos familiares, de amigos y empresariales poco se habla del tema y cuando alguien valiente se atreve a compartir sus opiniones, no consigue profundizar. El asunto se zanja entre tales respuestas como un "uff", "vaya tela", o "es que lo del indulto a Griñán es muy fuerte". Se genera en el ambiente un tenso silencio mientras se traga saliva. Es un hecho demostrado que se regó de dinero a multitud de empresas que se vieron beneficiadas de millones de euros y otras que pretendieron lo mismo infructuosamente puesto que otorgar las ayudas era fruto de una fina selección desde las Juntas socialistas. Otros dinerillos se consumieron entre humos de droga, sexo y rock&Roll. Se sabía, por algo le llamaban al sistema político de Andalucía el régimen. Todas las provincias se beneficiaban de los votos socialistas por estrategias como hacer coincidir las elecciones regionales con las nacionales. Por eso les quieren dar las gracias, reventando la autoridad judicial, a los condenados. Los ERE ha sido un largo y arriesgado proceso judicial prolongado durante más de una década ya que, además de que la justicia es lenta, hubo de sobrevivir a amenazas y presiones confesadas por fuentes judiciales que lucharon para que este magno caso de corrupción política llegara a puerto. Cuarenta años de un mismo Gobierno tiene sus consecuencias, y otra parte de ellas es la inoculación ideológica en la psique del ciudadano, el pensamiento. Como el de Xi Jinping, que logró hacerse con todos los resortes de Estado chino, Sánchez nos tiene en ello. En pleno debate, el PSOE continúa inyectando en las mentes la decisión que ya ha tomado: indultará a José Antonio Griñán; a los demás, chico qué quieres que te diga, eras consejero. A la guitarra socialista se le ha roto una cuerda, la de Espadas, que aplica el código ético del PSOE donde se comprometen a no solicitar su propio indulto si fueran condenados por corrupción. ¿Si se saltan, otra vez, las normas del Tribunal Supremo que se opuso al indulto que Sanchez concedió a los independentistas catalanes condenados por sedición, malversación , por qué iban a respetar las suyas propias? El PSOE sigue con la maquinaria para lavar cerebros. Para ellos, ERE es la ultima coletilla de una bulería. No es un asunto menor, ni únicamente andaluz, ni solo judicial o periodístico; el escándalo es un asunto de gravedad nacional por tolerar perdonar a condenados y seguir intentando retomar no solo el régimen para Andalucía, sino para toda España.