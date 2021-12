Penes de bizcocho

Hace pocas semanas se ha instalado en Algeciras un negocio innovador, que bien se podría decir que rompe moldes. En un pequeño local del centro, antes dedicado al revelado de fotos —servicio ya anticuado—, una franquicia barcelonesa despacha gofres hechos a imagen y semejanza del miembro viril, testículos y glande incluidos. La propuesta del comercio, que juega con alusiones al pene y sus propiedades para promocionar su producto (temperatura, fluidos, tamaño, color) consiste en hacer de la merienda una experiencia sensual y afrodisíaca, como si para muchos de nosotros no lo fuera ya.

Cuesta imaginar que estos falos abizcochados —que, además, baratos no son— vayan a congregar a una clientela firme y fiel, y uno tiende a pensar que cuando todo el que ha corrido a probar su gofre haya tachado la experiencia de la lista, la fiebre de la novedad probablemente se atenúe hasta que los penes se queden fríos, esperando a quien los compre; el bizcocho manido.

Pero no será el primer negocio brevísimo que muere apenas sietemesino. Empresas fútiles como esta, abocadas al fracaso, llevan más de una década alternando en los locales de Algeciras, dejando la ciudad intermitentemente vacía, confundiendo a los vecinos con tanto abrir y cerrar, y desde luego perjudicando la vida comercial. Las franquicias de donuts, cupcakes, yogures y, ahora, penes que han hecho su aparición en nuestro paisaje urbano no son sino a costa de las pastelerías y cafeterías que, como el Cabsy's o los Okay históricos, han sido —o, en el caso de La Alicantina, están siendo— aniquiladas.

Sería injusto reprocharles todo esto a los pollofres. Ellos no tienen la culpa: al tejido hostelero local lo llevan resquebrajando otros hace tiempo. Entre ellos los cuatro americanos, tan rápidos y baratos, que campan en Los Pastores. Por no hablar de demás sectores: la tienda algecireña ha sido engullida por las multinacionales y la actividad en la ciudad se ha trasplantado a un gran edificio fuera de la ciudad. Nuestros comercios han desertado el desierto que es el centro. Pero es quizá lo explícito del gofre fálico lo que irrita especialmente. Es de mal gusto venir de fuera e intentar levantar el ánimo a un pueblo harto de echar el cierre con penes de bizcocho.

Aun así, el bajunerío es respetable. Si Algeciras quiere convertirse en esto, así sea. Lo que no se pueden tolerar son ciertas formas de atraer al cliente. Hace dos días, una vecina publicaba en Facebook que el empleado invitó a entrar a su hija de 14 años al grito de: "Chica, ¡entra a comerte una pollita!". Tal comentario es un atentado contra la integridad de una menor. Es una incitación por parte de un adulto a comerse una polla mediante la metáfora de un gofre. El márquetin que rodea a estas empresas insustanciales no debería permitirse desvirgar la inocencia y la minoría de edad de una niña. No deja de ser una coerción, una manifestación —mucho menor, mínima en comparación— que mana de la misma fuente que una agresión física. Sigue siendo un hombre (aunque en delantal rosa, haciendo su trabajo) violentando a una cría —¡catorce años!— con un bizcocho que, si es un intento de pene, ¿no es agresivo y provocador ofrecerlo a una chiquilla?

El gancho publicitario estaba de más y, realmente, tampoco era necesario. Y es que en una ciudad con una oferta pobre para su juventud, con una cartelera teatral digna de una pedanía, pocas oportunidades de ocio y la fiesta arrinconada en un descampado, probablemente un día la joven caiga en el gofre. Irá a por su pastel y se paseará por una ciudad extirpada ya de identidad alguna. Sucumbirá. Ella y nosotros: sucumbiremos ante el pollofre y lo que venga detrás.