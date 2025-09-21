Paz social en la estiba

La prórroga hasta finales de 2031 del quinto Acuerdo Marco de la estiba portuaria supone una de las mejores noticias que deja la semana. El acuerdo entre la patronal y los sindicatos permitirá mantener en vigor seis años más las condiciones de trabajo y la hoja de ruta de la que dependen los convenios colectivos de los estibadores de cada puerto. Para las empresas, aportará una seguridad jurídica que debe traducirse en inversiones, mientras que para los trabajadores, implica una paz social sin conflictos laborales en el medio plazo.