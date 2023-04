La alcaldesa de París, la isleña Anne Hidalgo, ha organizado un referéndum en su ciudad sobre la continuidad o no (ganó el no de forma abrumadora) de los patinetes eléctricos de alquiler. Lo cierto es que la apuesta por la sostenibilidad, los medios públicos de transportes y el recorte de espacio para el coche privado no debería de suponer el descontrol de estos medios de comunicación alternativos. La proliferación de usuarios de patinetes y de ciclistas que no respetan los carriles instalados para ellos, acaba afectando a los propios viandantes.