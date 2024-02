Cómo fotógrafo, ojo avizor, me gusta perderme entre las calles y lugares de la ciudad donde habito. Uno de esos espacios es el mercado Ingeniero Torroja. Me mezclo con su fauna humana y variopinta, sus sonidos, olores y colores que hacen que siempre descubras algo diferente, serpenteo entre voces anónimas, bolsas y carros. Algo me llama la atención. Me paro en la barra del Mijita, el Catorce para los habituales, y veo asomada en el ventanuco de la cocina a Rocío, rodeada de sus tortillas y las pavías de Ángel. Entre sartenes y conversaciones con los clientes surge una pregunta: "Juan, ¿a ti te gusta el puchero?". Yo sigo a lo mío. He dicho.