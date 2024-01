Alos sanchistas se les han atragantado las navidades con el anuncio de que nace un nuevo partido, Izquierda Española, que pretende arrebatarles parte de sus votantes.

Izquierda Española, procede de una plataforma política, El Jacobino, y que a pesar de sus 3 años de historia es un think tank irrelevante. Hasta ahora, cuando su promotor, Guillermo del Valle, ha dado el paso adelante y declara que hay un hueco importante por cubrir a la izquierda del PSOE –lo que significa que considera irrelevante a Sumar y a Podemos– y que IE nace con vocación de dar voz a los votantes y militantes del PSOE que no están de acuerdo con Pedro Sánchez. No se presentarán a las gallegas y vascas, pero sí a las europeas del 9 de junio.

Guillermo del Valle no es conocido, ni tampoco importa. Lo que sí importa son los nombres que ya tiene en cartera, Soraya Rodríguez, Francisco Igea –ex de Ciudadanos– y los casi seguros Nicolás Redondo y Francesc de Carreras. Si la cosa sale bien, es probable que en las europeas podamos ver a en sus filas, como candidatos, a algunos de los más destacados eurodiputados de Ciudadanos, que podrían sentirse más cerca de las nuevas siglas que de un Cs en situación agónica, con un dirigente, Adrián Vázquez, eurodiputado de protagonismo escaso, aunque sí lo tienen dos personajes que llevan años haciendo una labor importante en el parlamento europeo y tienen predicamento en la sociedad española, como Javier Nart y Maite Pagazaurtundúa. O la propia Soraya Rodríguez, que fue portavoz parlamentaria del PSOE en tiempos de Rubalcaba.

Qué papel tiene el futuro asignado a Izquierda Española, es impredecible. IE puede ser la tumba de Pedro Sánchez, porque divide el voto de la izquierda, lo que hasta ahora hacía imbatible al presidente. Porque mientras el centro derecha estaba dividido, él ha comprado –con dinero y concesiones políticas– a todos los partidos ajenos al PP y Vox.

A poco que se empeñen sus fundadores, IE podría acoger a los miles de votantes socialistas que nunca votarán a Sánchez pero han dado por bueno el mensaje de Moncloa de que votar PP es votar Vox. Y, ya se sabe, voto dividido es letal cuando se aplica la ley D’Hont.

Es pronto para hacer pronósticos, pero los sanchistas tienen motivos de preocupación.