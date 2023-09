LOS argumentos a favor del uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento suelen cubrirse de una suave gasa perfumada por una falsa ingenuidad sentimental e, incluso, por un patriotismo de inspiración austracista. “¿Por qué se impide a los diputados hablar en sus lenguas maternas, tan españolas como el castellano?” Algunos, sin embargo, suelen enseñar un poco más la patita: “Solo una derecha cavernícola y unionista, castradora de la diversidad y el pluralismo, puede empeñarse en perseguir las lenguas en las que escribieron Pla o Cunqueiro [ambos de derechas, por cierto, puestos a forzar etiquetas]”. Al fin y al cabo, en estos tiempos fascinados por lo variopinto, ¿quién va a estar en contra de la riqueza cultural y lingüística de un país? Quizás un australopithecus sin corazón, pero poco más.

Sin embargo, solo los ilusos o los que necesitan desesperadamente un puñado de votos para continuar en el poder, pueden tragarse estos argumentos. Todo el mundo sabe que el objetivo final de los partidos que han impulsado el uso de los pinganillos en el hemiciclo no es otro que el de escenificar una España babélica cuyos lazos comunes son tan débiles y artificiosos que hasta se necesitan intérpretes en sus deliberaciones parlamentarias. Eso lo sabía muy bien el PSOE hasta el 23-J. Por lo visto, lo ha olvidado.Lo cierto es que la Constitución, que ampara el uso de las lenguas cooficiales en sus territorios, también establece que el idioma cuyo conocimiento es obligatorio para todos los ciudadanos es el castellano. Que yo sepa no se puede ser diputado sin ser ciudadano español, por lo que lo normal es que los debates, aunque sólo sea por una mera cuestión de educación, se realicen en el idioma que conocemos todos.Los defensores del uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento suelen argumentar que la “España real es plurilingüe”. ¿Acaso no es también una realidad incontestable que la práctica totalidad de los ciudadanos saben hablar español y que, por lo tanto, sobran los traductores cuando hablan entre ellos? Quien tenga dudas que le pregunte a Antena 3, la Sexta o Telecinco en qué idioma emiten sus programas en los territorios que tienen lengua cooficial.

El castellano es patrimonio común de todos los españoles. Y no por Franco, sino por un largo proceso que se inició en la Baja Edad Media y que lo terminó convirtiendo en una lengua franca de la Península. Sólo se puede actuar contra esta realidad con una intención muy clara: la disolución de España como nación. El pinganillo ha sido sólo un paso más.