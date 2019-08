Un paraíso casi perdido

Anda el ayuntamiento de Algeciras pidiendo árnica por los daños causados por los temporales, pero a grandes males grandes remedios y el deterioro del litoral de la bahía, muy especialmente en la zona de El Rinconcillo, es más que notable. Ni siquiera la paz serena, el tesoro que son las marismas del río Palmones, anima a los corazones a atarse los machos y coger al toro por los cuernos. El problema no admite parcheos ni chapuzas, ni la ciudad debe permitir que el puerto campee por sus fueros como si no pasara nada. No dudo de la buena voluntad de unos y otros, ni de la competencia de sus timoneles, pero si no sitúan en un lugar destacado de sus prioridades al medio ambiente, acabaremos subiéndonos a las grúas para respirar y abriendo piscinas en las azoteas para pasar el verano.

Es urgente, muy urgente, que se detenga la destrucción del tramo norte de El Rinconcillo, desde, por lo menos, el Botavara hasta entrar en los términos de Los Barrios (Palmones) y de San Roque. El puerto es el gran responsable de la indefensión frente a las mareas, cuyos efectos podrían amainarse considerablemente, sumergiendo escolleras que eviten el arrastre de arenas y el efecto invasivo de las aguas.

Pero no sólo a ese lado solicitan remedio nuestros males, sino también al sur, en los aledaños de San García, hacia donde el puerto proyecta extenderse. Según Ángel Luis Jiménez (algecirasalminuto.com, 15.08.2019) ello supondrá “la desaparición de la playa del Chinarral” como consecuencia de que sus “arrecifes serán dinamitados para el relleno de hormigón de la macro terminal”. El asunto está en fase de alegaciones, y si bien es de esperar reacciones desde colectivos vecinales y sociales, en especial de Fapacsa, no hay síntomas de que el ayuntamiento tenga algo que decir. Y es cosa suya, no cabe duda, pues la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos ha de ser una prioridad para el consistorio.

Se refería Jiménez, en un artículo anterior (24.06.2019), al largo incumplimiento de la norma europea en lo que se refiere a la depuración de aguas residuales. Veintidós millones de euros ha costado a las arcas públicas del Estado, esa secular desidia tan nuestra de desatender prioridades esenciales. Algeciras, a pesar de sus numerosos puntos negros de vertido (36 según el articulista), no es de las peores. Desgraciadamente, los numerosos buques anclados en nuestras aguas dificultan de modo sustancioso su salubridad. Algo debiera hacerse, también, al respecto.