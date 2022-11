El padre Agustín Borrell se ha ido muy pronto

Esta mañana temprano, me ha llegado un mensaje al teléfono con la penosa noticia de que mi amigo y padre de la parroquia don Agustín Borrell ha fallecido. Unido a la sorpresa que no me dejaba hablar, he sentido una gran pena y un dolor profundo de perder a una persona bondadosa y cristiana como fue el padre Agustín.

No tenía más de 63 años, se ha ido muy joven, cuantas personas mueren jóvenes cada día, lo sé y con menos años inclusive, pero esta vez le ha tocado a él ¡Hasta pronto amigo!

Ahora él está mirando desde la grandeza, su bondad ha permitido que el corazón de los niños de África o las ayudas a Cáritas se llevaran a cabo. Las personas que le conocimos supimos que su bondad ha sido limpia y verdadera, como una fuente de agua fresca donde los pequeños niños de Uganda hoy están bebiendo.

Este sábado se celebró una misa en la Parroquia El Divino Pastor, de la que él era párroco en Vejer de la Frontera. El padre Agustín fue incinerado y sus cenizas fueron depositadas junto a sus familiares ya fallecidos en el cementerio de Zahara de los Atunes, dónde descansa en paz.

El padre Agustín es y será recordado por muchos de nosotros por lo buena persona, culta, amigable y sencilla.

Él siempre decía que el amor y la oración, son la solución a cualquier problema.

Hoy, quiero daros esta mala noticia, pero tan bien quiero daros una alegría, todas las oraciones que estáis realizando o hacéis llegaran al corazón del padre Agustín, porque él os siente igual que vosotros lo sentís a él.

Solo quiero deciros que la bondad que el padre Agustín ha ofrecido a los pobres y almas es infinita, tomemos su ejemplo y hagamos lo mismo, ayudemos al prójimo como si fuese nuestro hermano o hermana, por que todos somos hijos de Dios y debemos agradecer a Dios el regalo de la vida dando más de lo que recibimos.

Con pena, os acompaño en el sentimiento también.