La visita de ayer de los reyes de España y Países Bajos a Algeciras tiene una extraordinaria importancia y, desde luego, no sólo por su carácter protocolario. Representa un firme apoyo a la actuación de varias compañías privadas con instalaciones en la comarca que han apostado por el hidrogeno verde como clave de su proceso de descarbonización e innovación tecnológica frente al reto del cambio climático. Efectivamente, la crisis climática y ambiental va a tener como consecuencia unos profundos cambios en los sistemas productivos y de transporte derivados de los nuevos marcos jurídicos internacionales y europeos que exigirán una revisión casi total de los modelos vigentes hasta la fecha.

Por supuesto, habrá siempre sectores e instituciones que se quedarán atrás ancladas en el pasado y condenadas al fracaso (por ejemplo, la Junta de Andalucía en relación con la gestión del agua para usos agrícolas) y otros actores que aprovecharán la crisis climática como una oportunidad de transformación generando nuevas oportunidades de futuro. Todo parece indicar que los nuevos desarrollos en torno al hidrógeno verde se sitúan en este último caso, como un motor de transformación y avance hacia un nuevo sistema económico descarbonizado. En principio, el Campo de Gibraltar parte con ventaja con varios activos importantes. Primero, por su situación geoestratégica en el centro de varias rutas claves en la navegación intercontinental y como puente entre Europa y África con redes ya interconectadas. En segundo lugar, por la presencia activa de un tejido empresarial dinámico con un buen número de empresas privadas como Cepsa o Maersk que han apostado decididamente por el hidrógeno verde.

Pero no podemos olvidar los desafíos pendientes, fundamentalmente el tradicional olvido (o desdén) de las administraciones públicas hacia este territorio. Me llama muchísimo la atención que el mapa previsto de tuberías que conectarán a partir de 2030 los centros de producción de este combustible limpio en España con la demanda nacional y con la europea ignoren el Campo de Gibraltar a pesar de los factores apuntados en las líneas precedentes. También me llama poderosamente la atención el silencio de nuestros representantes políticos en relación con esta exclusión. Cuanto menos harían falta unas explicaciones claras sobre las razones de exclusión de este territorio de la red de tuberías.

En definitiva, estamos en presencia de una oportunidad única que el Campo de Gibraltar sencillamente no puede perder. La crisis climática impondrá necesariamente nuevos modelos de desarrollo y debemos ser pioneros en ese camino de innovación que debe unir a las administraciones públicas, empresas privadas y entidades educativas, fundamentalmente, la UCA.