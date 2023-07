La fotografía data de junio pasado y fue difundida entonces con cierta discreción por algunos medios locales gibraltareños y en las redes sociales de la Royal Navy, como demostración del firme compromiso de Reino Unido “en la defensa” de Gibraltar y de sus intereses. Una veintena de diputados, miembros de las cámaras de los Lores y los Comunes, posaban sonrientes y ataviados con uniformes militares sobre la pasarela de embarque de uno de los dos buques de la marina de su majestad en los que hicieron una excursión hacia Punta Europa. En aguas bajo jurisdicción española.

Como es habitual en estos casos, el Ministerio de Exteriores español ha llevado a cabo la pertinente protesta verbal ante las autoridades británicas, reiterando tanto “la soberanía española sobre las aguas en torno al Peñón”, no cedidas en el Tratado de Utrecht, como “la doctrina de Naciones Unidas sobre presencia militar en los territorios no autónomos”, como es el caso de la colonia, para los que recomienda su desmilitarización.

Ni se nos pasa por la cabeza imaginar por un momento que los miembros de una comisión de diputados y senadores españoles -con Landaluce a la cabeza, pongamos por caso- se disfrazasen también con uniformes de camuflaje y se dirigieran a bordo de una patrullera con bandera rojigualda a esas mismas aguas en torno a Gibraltar o, por qué no, a las que rodean Ceuta, Melilla o las Chafarinas. Ni lo pensamos porque ese paso sería considerado, y con razón, como una provocación innecesaria frente unos vecinos, como Gibraltar o Marruecos, con los que hay que mantener unas relaciones, al menos, cordiales.

Lamentablemente, no lo entienden así ni Reino Unido ni Gibraltar. A primera vista, da la impresión de que sus gobernantes no miden las consecuencias de sus actos y de que consideran que la paciencia de España y de la UE son infinitas, sin temor a que sus reiterados desaires vayan a tener consecuencias en un futuro. La respuesta a esa incógnita la tendremos tras las elecciones generales del 23-J de la mano del Gobierno que salga de las urnas, aunque, de momento, los británicos y los gibraltareños no solo están ganando la batalla de la negociación (empezó en octubre de 2020 y desde entonces, poco se ha avanzado en las cuestiones clave) sino también el relato que llega a la opinión pública: desde la aprobación del Brexit en el referéndum de 2016, apenas si se han notado alteraciones en el privilegiado estatus del que disfruta Gibraltar, único territorio ajeno a la UE que mantiene una frontera permeable con los 27, sin aplicación de los controles Schengen. Es más, frente a las declaraciones reiteradas de buena voluntad por parte de España a lo largo de todo este periodo, los discursos al otro lado de la Verja no dejan de repetir expresiones como “no toleraremos” o “no aceptaremos”, más propias de un inexistente escenario prebélico que de una negociación franca y abierta.

Una oportunidad histórica

Gracias al Brexit, España tiene en su mano una oportunidad histórica para corregir la situación que se da desde 1986, con ocasión de su entrada en la CEE bajo unas duras condiciones que permitieron a Gibraltar asentar las bases de su prosperidad... a costa de sus vecinos campogibraltareños. Reino Unido obtuvo en ese momento para Gibraltar una frontera más libre y directa con sus socios del continente y le garantizó, de forma simultánea, la perpetuación de su baja tributación y otras ventajas en materia de transparencia fiscal, medioambiente y venta de tabaco, por ejemplo.

Sin avances en las negociaciones entre la UE y Reino Unido, carece de sentido mantener por más tiempo el impasse actual en el que tan hábilmente se desenvuelven británicos y gibraltareños. El futuro Ejecutivo de España deberá poner pie en pared ante las pretensiones de unos y otros y abrir un nuevo periodo, activando para ello un plan de contingencia para el Campo de Gibraltar y construir un futuro con menos dependencia de la colonia. Deberá, eso sí, garantizar el paso ágil de los trabajadores transfronterizos por medio de los anunciados controles biométricos en la Verja, pero más pronto que tarde deberá solicitar en la frontera los pasaportes para el resto de personas, tomando buena nota de quienes viven en Sotogrande o La Zagaleta y tributan en el Peñón.

Le pese lo que le pese a los voceros a sueldo de Convent Place, fue Reino Unido quien decidió dejar la UE, por lo que el reingreso de Gibraltar en el club de los 27 deberá hacerse bajo las mismas reglas existentes para el resto de socios. Solo de ese modo podrá hablarse algún día de una auténtica prosperidad compartida.