En este país no piensa nadie, todo es por “reacción”, se haga lo que se haga y quien lo haga: se reacciona al hecho o lo dicho atacando. Por eso nos hemos vuelto reaccionarios, y aunque sigue habiendo gente moderada, los huecos se achican: a la derecha no quedan partidos que no sean reaccionarios, a la izquierda casi nada, a veces tiene uno la sensación de que lo más importante es el exabrupto ingenioso (o no tanto).

Se ve con la horrorosa guerra en Oriente Próximo. No está permitido pensar, enseguida alguien te aplica la categoría lógica que te clasifica entre sus enemigos que, por supuesto, lo son de la Humanidad. ¿Cómo se puede justificar lo que ha hecho Hamás? Nadie que no sea un criminal en ciernes puede apoyar explícitamente sus actos de terror, sobre esto no cabe valoración... ¿Supone ser tibio, supone apoyar al nefasto Gobierno de una Israel que lleva meses protestando contra el mismo por sus titubeos pseudodemocráticos? ¿Cómo se puede justificar su revancha contra Gaza llevándose por delante todo y desplegando un asedio contra la población más propio de psicópatas que de un Estado moderno? ¿Las aberraciones ocurridas estos días limpian el historial de aberraciones de la Tierra Prometida?

No se le ocurra pensar. Aquí ya no se lleva, fíjese: un partido cuyos fundadores no terminaron en la cárcel o en un Tribunal Internacional juzgados por crímenes de lesa humanidad por haberse firmado a sí mismos una amnistía, ahora anuncia una hecatombe si el Gobierno actual se plantea la amnistía en Cataluña para poder gobernar y devolver los problemas nacionalistas a los foros de debate y así evitar la pugna en las calles.

Antes esto que he dicho es posible que usted haya reaccionado y me haya situado entre los que rompen España, quienes caminan (por lo visto) con terroristas asesinos liberados que se pasean por las calles mientras los muertos se pudren en sus huesas, van de la mano de las feminazis que liberan a los violadores o prejuzgan al hombre por serlo, quienes se bajan los pantalones dejando el destino de la patria en un puñado de votos de independentistas diabólicos.

Sánchez y Díaz se equivocarán si amnistían por igual a todo el mundo, porque quizá sea necesario el planteamiento pero hacerlo de manera global sólo es un subterfugio para condonar a líderes políticos responsables de haber alentado un enfrentamiento que sólo por el azar y la prudencia de otros no terminó en masacre o algo peor, esta responsabilidad se ha de pagar penalmente, Puigdemont y otros altos cargos Públicos y de organizaciones han de ser juzgados para demostrar que el Estado vela por nuestra seguridad y funciona, sin más.

Y esto es una cuestión racional, de derecho y de justicia pura y dura, si ahora hay quien reacciona y me coloca entre españolistas sólo me cabe proponer pensar y debatir, analizar y criticar, mirar el bien común y abandonar el púlpito, a ver si dejamos de embestir, por favor.