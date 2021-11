El nuevo libro de Escuadra

Escribo a pocas horas de la presentación en Madrid del nuevo libro del historiador linense Alfonso Escuadra, Objetivo Gibraltar, recién publicado por la Fundación "Don Rodrigo"; una institución consagrada a la historia militar, con un fondo editorial considerable. La presencia de esa fundación en la producción editorial, es muy de celebrar porque legisladores educativos, editoriales y autores de libros de texto han prestado una atención más bien escasa a estas cuestiones. No obstante ser esenciales para comprender, en su verdadera dimensión, la naturaleza de los conflictos que son parte inseparable del discurrir de la Historia.

No he tenido aún ocasión de leer el libro, ni siquiera lo he visto, y por lo tanto, no puedo referirme a su contenido de modo explícito, pero conozco la importante, interesante y rigurosa obra de nuestro paisano (en términos comarcales). Eso supone que pueda estar seguro de la calidad del producto que D. m. conoceré enseguida, en el ámbito cultural de El Corte Inglés de Callao. Hay un incentivo añadido: en la presentación interviene el capitán de navío en la reserva, Ángel Liberal, un marino gran conocedor de esos aspectos militares que, en relación con Gibraltar, se empeñan en ocultar tanto británicos como españoles. De Escuadra y de Liberal he aprendido mucho y será un lujo estar con ellos y escucharles.

Es larga en el tiempo e intensa, la dedicación de Escuadra al estudio de asuntos relacionados con la llamada Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver con Gibraltar y la controvertida intencionalidad de la implicación de la España del general Franco en la tragedia. A muchos nos parece que la actitud de Franco fue inteligente o, al menos, precavida y desde luego acertada. Pero las sensaciones tienen mucho que ver con impresiones subjetivas y circunstanciales. Fue bueno para España no participar en esa guerra, como lo sería no hacerlo en ninguna otra, ya sea interna o externa. Entre las obras de Escuadra destaca La élite olvidada (1991) que fue traducida al alemán y al inglés; un trabajo de investigación sobre una unidad de élite del ejército alemán, formada por voluntarios llamados "camisas pardas" o SA (Sturmabteilung, literalmente "destacamento de tormentas"), combatientes voluntarios, veteranos del ejército, identificados con el carácter militar alternativo a las SS o camisas negras, de quienes dependía la sangrienta policía conocida por la Gestapo.