05 de octubre 2025 - 03:08

La meteorología ha dado al Campo de Gibraltar una nueva oportunidad. Otra cosa es que las administraciones competentes la aprovechen. En el estreno del un nuevo año hidrológico 2025-2026, los tres embalses de la comarca almacenan en conjunto 113,8 hectómetros cúbicos de agua, lo que asegura el abastecimiento humano, agrícola e industrial durante más de dos años y medio sin necesidad de nuevas aportaciones. Esperemos que en ese tiempo se ponga realmente en marcha la construcción de la presa del Gibralmedina, un proyecto con décadas de espera.

