El balcón
Ignacio Martínez
Una paz precaria
De acá...
La meteorología ha dado al Campo de Gibraltar una nueva oportunidad. Otra cosa es que las administraciones competentes la aprovechen. En el estreno del un nuevo año hidrológico 2025-2026, los tres embalses de la comarca almacenan en conjunto 113,8 hectómetros cúbicos de agua, lo que asegura el abastecimiento humano, agrícola e industrial durante más de dos años y medio sin necesidad de nuevas aportaciones. Esperemos que en ese tiempo se ponga realmente en marcha la construcción de la presa del Gibralmedina, un proyecto con décadas de espera.
También te puede interesar
El balcón
Ignacio Martínez
Una paz precaria
De acá...
Una nueva oportunidad
... y allá
Sin electricidad suficiente
La esquina
José Aguilar
Sánchez es su peor enemigo
Lo último