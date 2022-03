Las nubes que no llegan

Ya están ahí las nubes, dicen los labradores. Y vuestra enorme presencia muda, llenando el cielo, añade no sé qué misterio a la vida", escribía el malagueño José Antonio Muñoz Rojas. Sin embargo, un invierno más, las nubes no han llegado y el sol abrasó la tierra, los pantanos y los cauces ya resecos de estaciones pasadas. Un azote más sobre el campo y sus gentes, abandonados por aquellos que, desde la holgura de la capital, legislan con soberbia y desconocimiento. La subida de la inflación y el gasoil, la crisis energética, el (mal) reparto de los Fondos Europeos, la competencia desleal sobre la agricultura nacional, la falta de inversión en infraestructuras, la reforma laboral, el anteproyecto de ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales… Todo son piedras contra el campo, que se ahoga, y no sólo por la falta de agua.

Resulta paradójico que en una época de ecologistas y animalistas, la España rural se vacíe entre la miseria y la desesperanza. Cientos de millones de dólares se invierten cada día en el mundo en promover la cultura vegana, en presionar a la élite política para sacar adelante "leyes animalistas" y, en definitiva, en imponer una nueva sociedad que aniquila a nuestros pueblos. Las primeras víctimas de este cataclismo económico, ecológico y cultural están siendo los ganaderos de pequeñas explotaciones extensivas, pero detrás de ellos irán cayendo muchos otros sectores (caza, pesca, tauromaquia…) a causa del dogma animalista, el cual defiende una sociedad uniforme, urbana y dependiente que, moralmente, desprecia la diversidad que antaño tenían nuestros pueblos.

Por todo ello, el mundo rural prepara una gran manifestación que tendrá lugar en Madrid el próximo 20 de marzo donde agricultores, ganaderos y cazadores encabezarán la marcha con el objetivo, dicen, de que el campo sea comprendido y valorado desde el mundo urbano. Tristemente, pocas manifestaciones -incluso las que son tan justas como ésta- cumplen su finalidad más allá de ocupar unos pocos segundos en informativos de fin de semana. Tras el 20-M, todo quedará en papel mojado y el mundo occidental seguirá su deriva, máxime si cuenta con la desbordante financiación del animalismo/neoecologismo, incardinado en esta época absurda, infantiloide, manipulable y contradictoria, donde en las ciudades hay más perros que niños, las mascotas viven en apartamentos de 30 metros cuadrados -cuando no se pasean en carritos de bebé- y los sustitutivos de la carne se venden a precio de oro en los supermercados.

Esta primavera llegarán, o no, las nubes. Ojalá lo hagan, pero la lluvia sólo será un bálsamo pasajero para la herida abierta que sufren el campo y sus nobles gentes.