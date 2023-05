¿Nos encontramos en un mundo de necios? Por supuesto que no es mi intención faltar al respeto a las personas, nada más lejos de la realidad, pero uno se hace esa pregunta más veces de las deseadas.

Una cosa es aportar ideas, con las cuales se puede estar o no de acuerdo, pero lo que no puede ser es que nos traten como a necios o ignorantes, aunque a lo mejor son ellos y no lo saben.

En el Campo de Gibraltar vemos, máxime ahora en periodo preelectoral, declaraciones más que difíciles de catalogar. Todos hablan de lo que van a hacer, no se cuándo, de lo que no hicieron los otros, y los más osados hablan de las bondades que hicieron, como si los ciudadanos fuéramos tontos.

Me vienen a la memoria una anécdota electoral del siglo pasado, en Betanzos, la antigua capital de una de las siete provincias del Antiguo Reino de Galicia.

Con motivo de una visita a dicha ciudad de un candidato electoral y cuyo nombre nadie recuerda, cuentan las leyendas locales que, se organizó un mitin en una céntrica plaza y para caldear el ambiente el candidato gritó: “Betanceiros que queredes”. La respuesta fue unánime: “que suba o pan e que baixe a caña”. El candidato, populista como la mayoría, se apresuró a prometer: “Iré a Madrid y lo resolveré con premura”. La respuesta de los oyentes fue de nuevo unánime: ¡Viva Premura!

Doy fe de la leyenda, se la oí muchas veces a mi abuelo y a mi padre, aunque modificada, en vez de aguardiente decían vino, que para el caso es igual.

Volviendo al principio, no ha muchos días, la ministra de Hacienda estuvo en un mitin en San Roque, en apoyo de un candidato que todo el mundo conoce, y habría sido el marco ideal para que la ministra o el candidato hicieran la misma pregunta: “¿Campogibraltareños, que queréis?”, seguro que unánimemente estos le hubieran respondido: “Queremos un tren digno y de altas prestaciones”.

Pero volvamos a la realidad, dijo la portavoz del Gobierno: “Desde que soy ministra de Hacienda y elaboro cuentas públicas, la primera partida que he pintado son los más de 300 millones que se dirigen a estas infraestructuras que permita el avance de la zona”, destaco en referencia al tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla, frente a los “años de dejadez, de estar de perfil, de despreciar a esta zona del Gobierno del PP que nunca le prestó atención”. Negar que ha habido dejadez por parte del PP cuando estaba en el Gobierno sería de necios, pero habrá que recordarle a la ministra que no es oro todo lo que reluce, no nos desprecie.

Un medio de comunicación asturiano público el 28 de abril un análisis de lo presupuestado y lo ejecutado por ADIF en 2022 en las distintas autonomías y son más que reveladores los datos que aporta. Dice El Comercio que Andalucía fue la segunda comunidad con el mayor presupuesto en inversiones (655,5 M), después de Cataluña (848,9 M). En cambio en ejecución nos coloca en el último puesto con 55 M, es decir un 8%, muy por debajo de los 177,1 M ejecutados en Cataluña y los 86,5 M de Valencia ¿Dónde están entonces los 300 M?, uno tiene la impresión de que son promesas electorales vagas, y como se dice en Andalucía, y usted lo debería saber bien, “aceitunita en la boca, huesecito en el plato”.

Los ciudadanos de la Bahía de Algeciras en una mayoría reconocemos que el anterior Gobierno se puso de lado en este tema, pero tenemos la sospecha que ahora, a pesar de los esfuerzos realizados para sacarnos de este aislamiento secular por la ex secretaria de Estado del MITMA, Isabel Pardo de Vera, que sufrió un cese abrupto y no explicado, seguimos en las mismas; esperando y soñando por esos 300 millones y muchas más cosas.

Como siempre seguimos peleándonos los unos con los otros, y así no conseguimos nada. Ya lo decía Pardo de Vera: “Dejémonos de contaminaciones políticas, sentémonos y que cada administración ponga los medios y la voluntad de hacerlo; si hay ese acuerdo, los proyectos serán viables, pero si seguimos en el bucle de quién ha tenido la culpa o quién no y solo hay voluntad política de hacer sangre, pues no saldrán adelante”.

En fin, uno como gallego de la comarca de Betanzos y ciudadano de la Bahía de Algeciras les dice: “Vayan ustedes a Madrid y resuelvan con Premura el aislamiento de esta comarca”. Lo dicho, no somos necios, y ¡viva Premura!