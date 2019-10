De muertos y vivos

En el western de Ford, "Centauros del desierto", el soldado Ethan Edwards (John Wayne) al poco de regresar de la Guerra de Secesión encuentra que los comanches han saqueado y quemado el rancho de su familia, llevándose con ellos a sus dos sobrinas tras haber violado a su cuñada y arrancarle, como a todos los demás, la cabellera. Sobre las sepulturas de sus familiares, Ethan jura buscar a las niñas y matar hasta el último de los indios que participó en la masacre. Al comenzar la persecución el grupo encuentra la tumba de uno de los comanches y Ethan ordena desenterrarlo para poder dispararle dos tiros a los ojos. El reverendo que acompaña a la expedición le recrimina porque no ve la necesidad de un acto tan salvaje y gratuito. Sin inmutarse el ex soldado le contesta que, según las creencias de los comanches, un indio sin ojos no puede entrar en las praderas del espíritu, quedando condenado a vagar eternamente en el viento de los tiempos. Descerrajándole aquellos dos tiros, Ethan pretendía negarle a aquel canalla su entrada en el más allá.

Nuestro presidente (en funciones), un tío al parecer tan bragado como "The Duke", debió pensar algo parecido respecto a Franco, a quién ha decidido exhumar de su sepulcro en el Valle de los Caídos, no tanto para fastidiarle su presunto periplo por el otro mundo (al contrario que Wayne que logró desgraciar los ojos del indio antes de que se produjese su putrefacción natural; el alma del Caudillo ha tenido casi medio siglo de reposo para buscarse su lugar ya sea arrinconado en el Hades o en presencia de Jesús esperando a que con la resurrección le llegue su nuevo cuerpo incorruptible) como para utilizarlo en propio beneficio adoptando una impostada indignación hacia un personaje que le sirve de señuelo para distraer a la gente de su aciaga gestión de gobierno. Mientras que alentado por la sed de venganza John Wayne emprendió una cruzada personal de poder a poder contra los comanches, nuestro presidente (en funciones), apoyado en la generalizada estulticia del personal, pretende con el heroico gesto de afrentar a un muerto cambiar el resultado de la Guerra Civil. En las frecuentes contiendas medievales entre moros y cristianos, los señores más medrosos se resguardaban de la batalla y, una vez concluido el combate manchaban sus armas y ropas con la sangre de algún fiambre enemigo. Esta práctica dio lugar a la expresión: "A moro muerto, gran lanzada", que retrataba a los cobardes que aparentan un gran mérito atacando a quién ya está vencido. Es de esa clase la "lanzada" que han recibido los huesos de Franco. Sin embargo, harían bien los empeñados en sacar a pasear los zombies de la Guerra Civil en recordar aquel caballero castellano que fue capaz de ganar una batalla aun siendo ya cadáver: El Cid Campeador.