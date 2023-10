Son varios los vídeos del incendio de las discotecas de Murcia que dejan el cuerpo tocado. Pero hay uno, desprovisto de excesivos dramas y de interpretaciones cruentas que alimenten el cancerígeno sensacionalismo, que penetra en las entrañas y estremece. Está planteado casi como un chiste, como un “cuando lo pides por AliExpress y cuando te llega”, un “antes y después”. Su compartición viene precedida de un proceso mínimo de edición y exuda la característica banalización de las redes.

“Esto fue un rato antes del incendio en Teatre, Murcia”, escribe la chica que graba el clip, en el que se ve una sala abarrotada. “Y nosotros flipando porque justo cinco minutos antes salimos”, reza el vídeo que sucede al primero y que se filma en un coche desde el que se ve la discoteca incendiada. Sacude los cimientos del cuerpo apreciar cómo un chico que va en el vehículo se lleva las manos a la cabeza y, espontáneo y tras lanzar un suspiro de alivio, dice: “Ay, gracias a Dios que hemos salido, por favor… Gracias a Dios que hemos salido”.

Estremece porque en ese pequeño clip está la vida: salir cinco minutos antes de una discoteca, y no cuatro, puede determinar que esa noche duermas en casa y que tus padres se ahorren el disgusto de la incertidumbre mientras sacan cadáveres sin identificar y buscan a desaparecidos. Existen en la historia reciente ejemplos manidísimos de casualidades esotéricas, de suspensiones en limbos inefables que permiten seguir jugando la partida. Está el hombre al que un atasco en Boston hizo que el 11 de septiembre de 2001 perdiese el vuelo 11 de American Airlines por cinco minutos. O tal vez aquella mujer que el 11 de marzo de 2004 se dejó unos papeles importantes del trabajo en su casa, tuvo que dar media vuelta y llegó a la estación de Santa Eugenia cinco minutos después de que un tren saltase por los aires.

Pero, en su mayor parte, no hacen falta ejemplos tan dramáticos para saber que la vida también está hecha de esos momentos en los que pudo ser y que muchas veces son azares inescrutables los que determinan que algo ocurra. Salir cinco minutos antes de una discoteca también puede hacer que ignoremos sin querer el amor, perder un vuelo tal vez evite que en destino nos encontremos con el amigo al que llevamos mucho sin ver y no subirse a un tren y esperar a que venga el siguiente quizá impida que presenciemos una sonrisa de un niño en su carrito que nos alegre el día.

Ocurrió el miércoles. Llamé a mi madre, estaba ocupada y me dijo que me llamaba en cinco minutos. Colgamos, me metí en Instagram y la primera publicación que vi fue el vídeo de la discoteca de Murcia. Cinco minutos también bastan para que una columna como esta exista. Estremece, sí, porque muchas veces uno no se siente dueño de su vida.