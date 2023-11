Tras la muerte de Franco en 1975, se abrió en España un período de ilusión por la nueva situación política que se presentaba con la recuperación de la monarquía, en este caso parlamentaria, que pronto se anunció de la mano del rey Juan Carlos I.

Aunque mucha gente consideró que se trataba de una oportunidad perdida de proclamar la tercera república, lo cierto es que fueron muchos más los que no querían perder los privilegios obtenidos en la dictadura. No obstante, hasta Fraga desmintió su famosa frase “la calle es mía” con una cara de niño travieso de no haber roto nunca un plato, que solo pudimos ver con anterioridad un día en su famoso baño en las playas de Palomares, pese al inmovilismo de muchos de los componentes de su Alianza Popular. Santiago Carrillo, tras la legalización del partido comunista, parecía un osito de peluche resaltando las bondades de la incipiente democracia, aceptó la monarquía parlamentaria y renunciar a la bandera republicana en sus mítines. Todo ello presagiaba un futuro alentador. Eran otros tiempos, el respeto al ideológicamente contrario nos hizo creer entonces que lo de vivir en la ciudad encantada, en adelante, no solo serviría para referirnos a la ciudad de Cuenca, o que, quizás, íbamos a entrar en el país de las maravillas con el permiso de Alicia, aquel cuento de Lewis Carrol que, aun siendo matemático, soñaba con vivir en un mundo ideal.

En 1977 se celebraron las primeras elecciones que ganó con 165 diputados y diferenciade un millón de votos y 47 diputados sobre el PSOE la coalición bajo el nombre de UCD. Esteresultado le sirvió a su líder Adolfo Suárez para ser el presidente del gobierno en aquella primera legislatura constituyente por ser el partido más votado. Es la única legislatura, la constituyente, donde el presidente del gobierno fue el líder del partido más votado. El 29 de diciembre de 1978 se aprobó una nueva constitución. En su artículo 99, dice: “Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza al candidato propuesto, el Rey le nombrará Presidente. En caso contrario, será necesaria una segunda votación 48 horas después, en la que será suficiente la mayoría simple para lograr la investidura”.

La Constitución Española es la norma del sistema político y ordenamiento jurídico de la nación. Pues bien, a pesar de que todavía sigue vigente y que en los resultados de las 14 elecciones generales tras su aprobación hubo gobiernos en minoría y gobiernos como en las de 1993, 1996, 2004, 2008, 2015 y 2019, donde los partidos más votados necesitaron el acuerdo de investidura con diferentes partidos que componían el arco parlamentario, ahora con el resultado de las elecciones de 2023 parece como si de repente la constitución española y su artículo 99 hayan dejado de estar vigentes. La sanidad de una democracia se mide y se valora según el comportamiento de la oposición.

Los que por encima de todo amamos la democracia y respetamos el resultado de las elecciones, que estoy seguro que somos mayoría, tenemos la sensación de que hay una oposición que ha convertido nuestra democracia en una enfermedad, aunque viene de lejos, no es nuevo, pero que ha conseguido inundar de una metástasis política a la sociedad como consecuencia de una nostalgia del pasado que no es más que la tristeza melancólica originada por el recuerdo de un pasado dominante. Una fuerza perdida que quieren recuperar para lo que no les importaría acabar con el régimen establecido a cualquier precio.

La sociedad de hoy no es la de 1936, quizás por eso, los partidos de derecha y de extrema derecha han tardado tanto en darse cuenta de que tenían que utilizar otros medios diferentes a los de entonces. Son conscientes de que la mayoría de la gente se queda solo con los grandes titulares y no profundiza en las noticias para poder opinar sobre la realidad. Solo basta con machacar continuamente una frase, un mensaje, aunque con ello se lleven a toda una sociedad por delante que cuando se dé cuenta que está siendo utilizada impunemente, esa metástasis horrible que vivimos con la que están infectando la democracia, estará tan extendida que será demasiado tarde.