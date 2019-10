"No os metáis en líos"

El pasado 9 de junio, Europa Sur y el resto de diarios del Grupo Joly, desvelaban en exclusiva un exhaustivo informe de la Policía Nacional, que obra en el juzgado competente, en el que se desvelaba el gran fraude que se estaba produciendo en la estiba algecireña con la venta ilegal de puestos de trabajo, una actividad que habría sido aprovechada por las redes del narcotráfico para colocar en los muelles a sus peones. El pasado miércoles, este periódico ofreció también en primicia la noticia de la detención de diez personas, siete estibadores y tres transportistas, por su presunta vinculación con el narco y con varios alijos de cocaína procedente de Colombia, que en su conjunto habrían sumado unos 250 kg de droga. Las detenciones se produjeron en el marco de la bautizada como Operación Dockers (portuarios), para más señas.

Tanto en el mes de junio como esta semana, dichas noticias generaron una interesante oleada de reacciones, muchas de ellas de felicitación por un trabajo periodístico desarrollado durante meses, pero también algunas críticas en las redes sociales, más o menos agrias, por parte de quienes consideran que existe por parte de este periódico y de quien suscribe "una Guerra -tal cual, con mayúscula- personal persecutoria" contra el colectivo de estibadores. Bien, vayamos por partes empezando por el principio: todo lo publicado en este diario respecto al fraude de la estiba consta en las diligencias judiciales que hay en curso y/o son hechos fácilmente contrastables. Y no son ya siete, sino al menos doce los estibadores detenidos esta semana, tras ampliarse la operación policial.

Como bien apunta mi colega José Manuel Serrano, es lógico que una situación como esta genere inquietud y tristeza en muchos portuarios, como pasaría en cualquier otro colectivo formado por personas honradas en el que se descubriera la existencia en su seno de garbanzos negros. Nos hubiera gustado publicar un comunicado de condena emitido por parte del comité de empresa de la Sagep contra cualquier hecho delictivo en los muelles o de apoyo a los policías que se están batiendo el cobre en la investigación, pero no ha sido así. Para algunos siempre será más fácil alimentar la tesis del enemigo externo y tratar de ampararse en la masa. Al tiempo.

"No os metáis en líos", aconseja una voz amiga al otro lado del teléfono. Sí, sin duda sería más fácil cuartear el periódico como un queso y dar a cada cual su porción para que todos queden contentos: políticos, empresarios, sindicatos… Podríamos reservar también una cuota diaria para sacudir a todo aquel que no pague el impuesto revolucionario en forma de publicidad, fórmula empleada por quienes, de paso, se dan así una falsa pátina de voz crítica. Por nuestra parte, va a ser que no. Mientras el cuerpo aguante, haremos lo que sabemos: Periodismo.