A la memoria de Manuel R. Natera García

DURANTE el Invierno de 2012 me sobrepuse a nostalgias, tristezas y auténtica pena por lo que el maldito ictus cerebral que trasformó tu vida. Fue entonces cuando te escribí una Décima. Pero nadie me dijo que ahora, siete años después, te estaría despidiendo para siempre. El pasado 6 de octubre, sin apenas avisar te fuiste de nuestras vidas. Se acabaron nuestros encuentros a lo largo y ancho de nuestras calles y tan solo me resta volver a decirte:

Cuando estaba alcanzada la cumbre

de su carrera académica

un ictus cerebral se abatió

inmisericorde sobre él.

Años de estudios, esfuerzos

caían como las veintiocho fichas

en partida vital de dominó

una a una puestas sobre la mesa.

Quedaba en su alma la amargura

cuando estaba alcanzada la cumbre.

Hasta siempre, Manolo.