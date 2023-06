Mientras ruge Extremadura convirtiendo al PP en el Lon Chaney –el hombre de las mil caras– de la política, no quiero dejar pasar un sucedido que tiene que ver con lo que usted tiene ahora mismo en sus manos o en la pantalla de su dispositivo: la prensa y su libertad. En su reciente entrevista con Alsina, Sánchez denunció que “hay una absoluta desproporción de los medios conservadores” frente a los medios progresistas, situación, dijo, que “nada tiene que ver con la realidad sociológica de nuestro país”. Lo destacable no es que dicha desproporción sea o no cierta, que no debe serlo si atendemos a los datos del EGM y la OJD sobre la prensa en papel o de suscripción digital, la radio y la televisión, lo que incluye el control sobre RTVE, sino la curiosa observación de que esta situación, en el caso de que fuera cierta, no tiene nada que ver con la realidad sociológica de nuestro país.

Vamos a ver, señor Sánchez, por muy conspiranoico que usted sea no se le debe escapar que en España existen los medios de comunicación privados y que estos son esenciales para el correcto funcionamiento de una sociedad democrática. Salvo que usted esté contaminado por sus socios de Gobierno (porque el PSOE es más permeable o afín que el PP a sus pactos con los populistas) y comparta la aversión de Unidas Podemos a la prensa libre tantas veces expresada por Pablo Iglesias en entrevistas –“lo que ataca a la libertad de expresión es que existan medios de comunicación privados” le dijo a una atónita Ana Pastor– e incluso desde la tribuna del Congreso de los Diputados, como en su arenga contra los “poderes mediáticos” en febrero de 2021: “¿Sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático… Usted y yo nos sentamos aquí porque nos han votado millones de ciudadanos… Pero, ¿cuáles son los mecanismos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso?”.

Comparta o no con el partido con el que cogobierna su aversión a los medios privados de comunicación, sepa usted, señor Sánchez, que si se diera esa “absoluta desproporción” entre medios conservadores y progresistas sería porque los primeros tienen más lectores, oyentes y espectadores, por lo que, lejos de no tener “nada que ver con la realidad sociológica de nuestro país”, la reflejarían como un espejo.