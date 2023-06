Suelo cometer un error que desemboca casi siempre en el mismo mar: el de la decepción. Tengo por costumbre volver a aquellos lugares en los que fui feliz de otra manera. Insisto hasta la extenuación en tratar de interpretar las situaciones que viví con aquellos a los que amo en esos rincones que deseo que aguarden detrás de un portal temporal. Por puro egoísmo, engaño a los míos, intento con argucias insertar en sus mentes la semilla que quiero que torne en idea. En mi idea.

Cuando funciona, esbozo una sonrisa socarrona y lo preparo todo para volver a vivir lo vivido tal y como lo hicimos hace dos, ocho o doce años. Pero llegamos al lugar y siempre ocurre: me siento incómodo, inquieto, forzado, artificial. Sigue ahí el banquito en el que nos sentábamos, la tienda en la que comprábamos las litronas y los primeros cigarros sueltos, el árbol centenario que, por instinto primitivo, intentábamos escalar borrachos. Continúa imperturbable la estatua que fue testigo del beso, el césped recién cortado sobre el que ahormábamos nuestros cuerpos está más verde que nunca, el camarero del bar de nuestras vidas sigue en nómina. Pero observo a mis amigos, a mi familia, a mi novia, y algo ha cambiado. No son los mismos que aquel entonces. No somos los mismos.

Y sin embargo, continúo en la labor obstinada de manejar con mis dedos las épocas pretéritas. El verano de 2023 huele al de 2012, 2014 o 2021. Quiero creer que esta primavera oí los mismos pájaros que gorjeaban en 2019 mientras barruntábamos el futuro. El próximo otoño serán otras, lo sé, las hojas ocres que vea descansar en el suelo de Madrid, pero me encomiendo a su ciclo natural para engañarme y pensar que en nada se diferencian de aquellas que pisé contigo aquella tarde de noviembre de asfalto mojado y promesas ocultas. En Nochebuena degustaré la misma sopa de receta secular que me transporta a la infancia, pero será al levantar la vista del plato cuando no pueda ya negar la evidencia: comprobaré que faltan muchos, hay otros que no tardarán en irse y alguno que acaba de llegar.

Entonces me resignaré y admitiré que es imposible observar de igual manera en que lo hicimos. Entonces me resignaré y admitiré que otros pájaros también merecen ser escuchados, que nuevas hojas se han ganado el derecho a ser pisadas, que hay besos que tendrán que presenciar estatuas aún desconocidas y que el camarero en nómina del bar de nuestras vidas no se mueve con la misma agilidad con la que lo hacía. Entonces me resignaré y admitiré que no existen los portales temporales, que siempre tendré la opción de volver en silencio a aquellos lugares para observarlos, saborearlos, palparlos, olerlos y escucharlos, pero también para que me demuestren que nunca más serán lo que fueron.