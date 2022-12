Más allá de las pocas luces repartidas por el centro de Algeciras y del juego del enciéndase-apáguese, hay poco que celebrar del aspecto de la ciudad. Padecemos el largo deterioro de las fachadas de ese mismo centro iluminado y el viejo, lamentable y persistente abandono de las barriadas. El municipio sufre del mal trato de sus habitantes, de eso no hay duda, pero también debido a la falta de imaginación y a la buena dosis de dejación de sus gestores, a pesar de la inmensa nómina que soportan las arcas públicas de nuestra ciudad. Corta se quedó mi admirada Gloria Sánchez-Grande cuando se refirió, en estos anaqueles de la actualidad sobre los que escribimos, a las quebradas losetas de la Plaza Alta. Me hizo recordar un antiguo artículo que publiqué en tiempos de la omnipresencia socialista y titulé: "La plaza que fue alta", cuando nuestro querido recinto urbano perdió un escalón al sureste, medio al sur y se puso a nivel de calle en otros accesos. Sobre el entorno de la plaza se actuó como hicieron los andalusíes con la ciudad visigoda: echar encima tierra, piedras, cimientos y muros. Muchos años ha de aquel descenso de cota y no pocos de los remiendos, para ponerse de perfil ante el rostro de una ciudad que crece en torno a uno de los puertos más importantes del mundo y que pasa por ser uno de los lugares de capital importancia peor comunicados por tierra, de esta España nuestra.

Un paseo por la Villa Vieja, adonde se mantiene en activo la peña El Chumbo, debieran darse los ediles de turno para apenarse ante donde reina la suciedad y la ruina, en las proximidades del callejón de la Vieja. Y ya puestos, adentrarse en las callejuelas que yacen descangalladas frente a la antigua Casa Miguel, a espaldas y arriba del surtidor de la curva del Hormiguero (¿sabrán dónde es?). Tendrán que convencerse a sí mismos, forzando a sus psiquis, de que aquello es Algeciras, dado que no está a un paso de la calle Sevilla o de la plaza de la Mujer, antes Menéndez Tolosa. Bien es verdad que no hay que andar tanto, aunque les mereciera la pena hacerlo, pues ahí mismo tienen la calle que lleva el nombre de Don Ventura, porque nació en ese espacio de andamios paralíticos y de redes inertes que, a dos metros de La Palma, se muestran al visitante como ejemplo de lo que no debiera ser. Dándose prisa porque todo apunta a que de aquí a nada, la inteligencia natural será completamente sustituida por la artificial.