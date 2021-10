El lío es gordo

Ayer domingo se alcanzó de nuevo el precio máximo de la energía en el mercado mayorista, con una media de 225 euros/MwH, y un máximo en la jornada de 262 euros. Este nuevo subidón se traducirá en las siguientes facturas de aquellos consumidores que tuvieran contratada la tarifa regulada. Las continuas alzas del precio de la electricidad, que abren los telediarios cada día, están motivadas principalmente por el precio elevado del gas natural en los mercados, que se ha incrementado un 250% desde enero de 2021.

La oferta de energía puesta a subasta en tal mercado, se nutre de los diferentes centros de producción y distribución, y dentro de los mismos, tiene un papel esencial el gas argelino producido en los campos de Hassi R'Mel, que en gran parte trae Naturgy, a través del llamado Gasoducto del Magreb, atravesando la frontera de Argelia con Marruecos, y que luego cruza el Estrecho desde Tánger hasta Zahara de los Atunes.

Dicho gasoducto quedará clausurado el próximo domingo 31 de octubre. Es una consecuencia más para nuestro país, de la crisis diplomática existente entre Rabat y Argel. Que le cuenten a las navieras del Estrecho lo que es pagar los platos rotos de este conflicto ajeno.

La alternativa para traer tal gas argelino es el gasoducto directo hasta Almería, que aún carece de la capacidad de transporte necesaria para nuestra demanda nacional.

Es decir, que se plantea un próximo escenario de incremento del consumo ante la llegada de temperaturas más frías, con una disminución de la captación de energía vía solar o eólica. Estas renovables no son capaces de cubrir la demanda, y para evitar apagones, no se puede prescindir de las centrales térmicas de combustibles, y en especial, las alimentadas con gas natural. A esta panorama hay que sumar la reducción de la entrada de gas por el cierre del gasoducto del Estrecho, combinada con un alza del precio del mismo por tener que ser comprado a otros proveedores más distantes, o ser traído vía marítima. Y ello por cierto, no a través del Puerto de Algeciras, que carece de una planta regasificadora para verter tal gas natural licuado que arriba vía buque gasero, a la red de gasoductos tras su regasificación. Tales instalaciones se prevén esenciales en un futuro próximo. Estas plantas si que se hallan en otros puertos rivales como Bilbao, Valencia, o Barcelona, donde el gobierno consideró conveniente instalarlas, pero nunca en Algeciras. Y no será porque tales puertos están mas cercas de Argelia.… El continuo maltrato a nuestro puerto, no solo se limita al ferrocarril.

Como dice mi amigo David, el lío es gordo. Pero no nos preocupemos demasiado. Como está próxima la prosperidad compartida que nos prometen, pronto calentaremos los pucheros con billetes de 100 libras.