Cenizas de Resurrección

Mientras lee estas líneas, con considerable seguridad (la mayoría de lectores), habrán sentido la señal de la cruz en la frente, fruto de las cenizas de las palmas del último Domingo de Ramos. Qué bonita tradición, bonito gesto y qué bello sentido tiene aquello de “polvo eres y en polvo te convertirás”. Pero las cenizas de esta Cuaresma son tremendamente únicas porque son y representan todas y cada una de las resurrecciones que necesitamos al acabar la Pasión este año.

Estas cenizas, más que nunca, representan la larga ausencia de dos primaveras de hermandades en la calle; de igual modo o más importante que dar sentido a las largas penas y sufrimientos vinculados al perfil sanitario. Son las cenizas del ‘No a la guerra’ y del perdón. Son estrictamente las cenizas que dan prioridad al ‘gracias’ frente al ‘disculpa’.

Son las del reencuentro con lo añorado por la pandemia, del abrazo al hermano nazareno, de la papeleta de la sitio, de los cubos de pétalos o de una banda abriendo paso al cortejo y apostado en la puerta de una Capilla. Son las cenizas de las muchas ausencias que hemos sufrido durante este tiempo pero también lo son del esfuerzo y del orgullo por ese perfil generoso, desinteresado y bondadoso con el prójimo que tantas veces se ha predicado y que desde 2020 comprobamos que era posible dar trigo.

Cuando llegue el Domingo de Resurrección, fíjese si queda todavía por vivir, habremos pasado todo esta larga Pasión de Cristo y veremos la recompensa de la manera que más devoción despierta en el cofrade: en la calle y estrenando imagen del Resucitado en Algeciras, que no es poca cosa (aunque la imagen la dejamos para el próximo capítulo).

Por circunstancias del destino, trabajo y asuntos que a nadie interesa, este año no tuve ocasión de recibir la cruz de ceniza en la frente, no pudo ser. Pero bueno sí que he sentido todo ese recorrido y dicho sea de paso, si Jesús tampoco tuvo Miércoles de Ceniza, no creo que la penitencia sea tan severa.