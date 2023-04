La lagarta, cosa de la Junta

Que se sepa y mientras la ley no cambie, la gestión de los parques naturales reacae en las comunidades autónomas, no en el Gobierno de España. Alguien debería explicárselo a Ramón Fernández Pacheco, locuaz consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, quien atribuye el problema y las soluciones a la largarta peluda del Parque Natural de Los Alcornocales al Ejecutivo central. No cuela su tesis. Una visita a la zona le vendría bien para ir conociéndola, va en el sueldo.